गांव की अनोखी पहल: शराब बेचने और मोबाइल गेम खेलने वालों पर लगेगा जुर्माना, सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम

CG News: राजनांदगांव जिले से महज 8 किलोमीटर दूर सोमनी थाना क्षेत्र के ग्राम तोरणकट्टा में सर्व समाज की आमसभा में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। गांव में अब शराब, गांजा, सट्टा, जुआ और गुटखा के खिलाफ सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। साथ ही मोबाइल गेम की लत और बच्चों को गुटखा बेचने जैसे मामलों पर भी सख्त कार्रवाई की घोषणा की गई है।
सभा में तय किया गया कि गांव में शराब पीने वालों पर 5000, वहीं शराब या गांजा बेचने वालों पर 31000 तक का दंड लगाया जाएगा। खास बात यह रही कि ऐसे लोगों की जानकारी देने वालों को भी इनाम दिया जाएगा। शराब पीने वाले की सूचना देने पर 2000 और बेचने वालों की जानकारी देने पर 5100 का इनाम मिलेगा। गाली-गलौज, अभद्र व्यवहार या नशे की हालत में उत्पात मचाने पर 5100 का जुर्माना और सूचना देने पर 1100 का इनाम तय किया गया है। जुआ या सट्टा खेलने वालों से 31000 तक दंड वसूला जाएगा, वहीं बताने वाले को 11000 का इनाम मिलेगा।
यह सारे निर्णय गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखने और बच्चों व युवाओं को नशे और अपराध से दूर रखने के उद्देश्य से लिए गए हैं। सभा में सरपंच प्रतिनिधि जनक ठाकुर, उपसरपंच रेखलाल साहू, शरद साहू, मुकेश साहू, औरान साहू, पिलेश्वर साहू, विद्या दास साहू, गौतम ठाकुर सहित समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे।
तोरणकट्टा गांव की यह सख्ती अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है। ग्रामवासियों की एकजुटता और जागरुकता से यह गांव अब सामाजिक सुधार की मिसाल बनता जा रहा है।