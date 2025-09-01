Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजनंदगांव

गांव की अनोखी पहल: शराब बेचने और मोबाइल गेम खेलने वालों पर लगेगा जुर्माना, सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम

CG News: सभा में तय किया गया कि गांव में शराब पीने वालों पर 5000, वहीं शराब या गांजा बेचने वालों पर 31000 तक का दंड लगाया जाएगा। खास बात यह रही कि ऐसे लोगों की जानकारी देने वालों को भी इनाम दिया जाएगा।

राजनंदगांव

Khyati Parihar

Sep 01, 2025

शराब, जुआ और सट्टा पूरी तरह से बंद (Photo source- Patrika)
शराब, जुआ और सट्टा पूरी तरह से बंद (Photo source- Patrika)

CG News: राजनांदगांव जिले से महज 8 किलोमीटर दूर सोमनी थाना क्षेत्र के ग्राम तोरणकट्टा में सर्व समाज की आमसभा में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। गांव में अब शराब, गांजा, सट्टा, जुआ और गुटखा के खिलाफ सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। साथ ही मोबाइल गेम की लत और बच्चों को गुटखा बेचने जैसे मामलों पर भी सख्त कार्रवाई की घोषणा की गई है।

सभा में तय किया गया कि गांव में शराब पीने वालों पर 5000, वहीं शराब या गांजा बेचने वालों पर 31000 तक का दंड लगाया जाएगा। खास बात यह रही कि ऐसे लोगों की जानकारी देने वालों को भी इनाम दिया जाएगा। शराब पीने वाले की सूचना देने पर 2000 और बेचने वालों की जानकारी देने पर 5100 का इनाम मिलेगा। गाली-गलौज, अभद्र व्यवहार या नशे की हालत में उत्पात मचाने पर 5100 का जुर्माना और सूचना देने पर 1100 का इनाम तय किया गया है। जुआ या सट्टा खेलने वालों से 31000 तक दंड वसूला जाएगा, वहीं बताने वाले को 11000 का इनाम मिलेगा।

यह सारे निर्णय गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखने और बच्चों व युवाओं को नशे और अपराध से दूर रखने के उद्देश्य से लिए गए हैं। सभा में सरपंच प्रतिनिधि जनक ठाकुर, उपसरपंच रेखलाल साहू, शरद साहू, मुकेश साहू, औरान साहू, पिलेश्वर साहू, विद्या दास साहू, गौतम ठाकुर सहित समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें

छत्तीसगढ़ के ये 5 प्रत्याशी पांच साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, निर्वाचन आयोग ने लिया ये बड़ा फैसला, जानें
रायपुर
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग (फोटो सोर्स- वेबसाइट)

चर्चा का विषय

तोरणकट्टा गांव की यह सख्ती अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है। ग्रामवासियों की एकजुटता और जागरुकता से यह गांव अब सामाजिक सुधार की मिसाल बनता जा रहा है।

ये भी पढ़ें

CG Railway Station: यात्रियों की सुविधा बढ़ी, अब टिकट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, जानें क्या है नए नियम…
रायपुर
CG Railway Station: यात्रियों की सुविधा बढ़ी, अब टिकट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, जानें क्या है नए नियम...(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

01 Sept 2025 02:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / गांव की अनोखी पहल: शराब बेचने और मोबाइल गेम खेलने वालों पर लगेगा जुर्माना, सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट