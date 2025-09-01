गांव की अनोखी पहल: शराब बेचने और मोबाइल गेम खेलने वालों पर लगेगा जुर्माना, सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम

सभा में तय किया गया कि गांव में शराब पीने वालों पर 5000, वहीं शराब या गांजा बेचने वालों पर 31000 तक का दंड लगाया जाएगा। खास बात यह रही कि ऐसे लोगों की जानकारी देने वालों को भी इनाम दिया जाएगा। शराब पीने वाले की सूचना देने पर 2000 और बेचने वालों की जानकारी देने पर 5100 का इनाम मिलेगा। गाली-गलौज, अभद्र व्यवहार या नशे की हालत में उत्पात मचाने पर 5100 का जुर्माना और सूचना देने पर 1100 का इनाम तय किया गया है। जुआ या सट्टा खेलने वालों से 31000 तक दंड वसूला जाएगा, वहीं बताने वाले को 11000 का इनाम मिलेगा।