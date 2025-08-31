Patrika LogoSwitch to English

बीजापुर

CG News: मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर! यहां के पंचायत में 1 सितंबर से शराब पर लगा बैन

CG News: ग्राम पंचायत भवन में हुई बैठक की अध्यक्षता सरपंच ललिता ओयाम ने की। पंचों और ग्रामीणों ने शराब से होने वाले दुष्प्रभावों पर चर्चा की और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया।

बीजापुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 31, 2025

मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर (Photo source- Patrika)
मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर (Photo source- Patrika)

CG News: बीजापुर जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर नेशनल हाइवे पर स्थित ग्राम पंचायत नैमेड़ ने शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ग्रामवासियों की सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 1 सितंबर 2025 से गांव में अवैध शराब की बिक्री, खरीद और सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

CG News: ग्रामीणों को दी गई आंशिक छूूट

ग्राम पंचायत भवन में हुई बैठक की अध्यक्षता सरपंच ललिता ओयाम ने की। पंचों और ग्रामीणों ने शराब से होने वाले दुष्प्रभावों पर चर्चा की और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। पंचायत सचिव अशोक परतागीरी ने बताया कि नैमेड़ पंचायत में लगभग 2866 लोग और 674 मकान हैं। शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा, हालांकि सोमवार बाजार के दिन लांदा और देशी शराब के लिए ग्रामीणों को आंशिक छूूट दी गई है।

ग्राम पंचायत ने स्पष्ट किया है कि 1 सितंबर के बाद शराब बेचते, खरीदते या घर में रखते पाए जाने पर 25,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम ग्रामवासियों की सामाजिक भलाई और शराब से होने वाले अपराध व स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन पर रोक

CG News: सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर भी प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति खुलेआम शराब पीता पकड़ा गया, तो उस पर 501 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। पंचायत ने ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए जगह-जगह पर्चे चस्पा कर अभियान भी शुरू कर दिया है।

Published on:

31 Aug 2025 02:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / CG News: मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर! यहां के पंचायत में 1 सितंबर से शराब पर लगा बैन

