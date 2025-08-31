CG News: मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर! यहां के पंचायत में 1 सितंबर से शराब पर लगा बैन

ग्राम पंचायत भवन में हुई बैठक की अध्यक्षता सरपंच ललिता ओयाम ने की। पंचों और ग्रामीणों ने शराब से होने वाले दुष्प्रभावों पर चर्चा की और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। पंचायत सचिव अशोक परतागीरी ने बताया कि नैमेड़ पंचायत में लगभग 2866 लोग और 674 मकान हैं। शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा, हालांकि सोमवार बाजार के दिन लांदा और देशी शराब के लिए ग्रामीणों को आंशिक छूूट दी गई है।