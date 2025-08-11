राखी पर ट्रक हादसे में युवक की मौत, पत्नी-बेटा सुरक्षित… कोल वाहनों पर प्रतिबंध की मांग

CG Accident News: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में रक्षाबंधन के दिन एक युवक अपनी पत्नी व मासूम बेटे को बाइक पर बैठाकर ससुराल जा रहा था। इसी बीच बिश्रामपुर-दतिमा मार्ग पर कोयला अनलोड कर जा रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में कुचल जाने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी व बच्चा घायल हो गए।
महिला अपने भाई को राखी बांधने मायके जा रही थी, इसी बीच यह हादसा हो गया। मां-बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सड़क पर बैठकर चक्काजाम कर दिया। सूचना पर पहुंची प्रशासन व पुलिस की टीम ने मामला शांत कराया।
सूरजपुर कोतवाली अंतर्गत ग्राम सपकरा निवासी अनिरुद्ध देवांगन पिता अशोक देवांगन 25 वर्ष अपनी पत्नी व मासूम पुत्र को लेकर बाइक क्रमांक सीजी 15 सीडब्ल्यू 1807 अपने ससुराल ग्राम करसू-कसकेला रक्षाबंधन मनाने जा रहा था। यहां पत्नी अपने भाई को राखी बांधती। तीनों दतिमा-बिश्रामपुर मार्ग पर एचपी पेट्रोल पंप के पास पहुंचे ही थे कि सीएचपी भटगांव से कोयला अनलोड कर बिश्रामपुर कोल माइंस जा रहे तेज रतार ट्रेलर क्रमांक सीजी 29 ए 4020 ने उन्हें टक्कर मार दी।
हादसे में अनिरुद्ध देवांगन ट्रक के पहिए के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई, जबकि पत्नी और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने घटनास्थल पर चक्काजाम कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासन की टीम वहां पहुंची और घायल महिला व बच्चे को सूरजुपर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं समझाइश देकर मामला शांत कराया। इस घटना का सबसे दुखद पहलू यह है कि ट्रक चालक की लापरवाही से रक्षाबंधन के दिन महिला का सुहाग उजड़ गया।
हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। घटनास्थल पर ग्राम दतिमा व कुन्दा के काफी संया में लोग पहुंचे और सड़क पर बैठकर चक्काजाम कर दिया। इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई।
पुलिस ने अन्यत्र मार्ग से यात्री बसों, चारपहिया वाहनों व बाइक सवारों को दतिमा-रामनगर मार्ग से बिश्रामपुर की ओर भेजा। चक्काजाम की सूचना पर एसडीएम शिवानी जायसवाल व तहसीलदार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। वहीं पीड़ित परिवार को सहायता राशि के रूप में 25 हजार रुपए प्रदान किए गए।
हादसे में युवक की मौत से आक्रोशित लोगों ने उक्त मार्ग से स्कूल के समय व साप्ताहिक बाजार के दिन में कोयला परिवहन पर रोक लगाने की मांग की। इस पर अधिकारियों द्वारा उचित आश्वासन दिया गया है। वहीं भाजयुमो मंडल उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल ने कहा कि यहां से काफी संया में भारी वाहनों की आवाजाही जारी है।
इससे वातावरण प्रदूषित हो रहा है, साथ ही दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। ऐसे में कानून-व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की भी आशंका बनी रहती है। उन्होंने दिन के समय ट्रेलर वाहनों के परिवहन पर तत्काल रोक लगाने की मांग प्रशासन से की है ताकि दुर्घटनाओं में कमी आ सके।