राखी पर ट्रक हादसे में युवक की मौत, पत्नी-बेटा सुरक्षित… कोल वाहनों पर प्रतिबंध की मांग

हादसे में अनिरुद्ध देवांगन ट्रक के पहिए के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई, जबकि पत्नी और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने घटनास्थल पर चक्काजाम कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासन की टीम वहां पहुंची और घायल महिला व बच्चे को सूरजुपर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं समझाइश देकर मामला शांत कराया। इस घटना का सबसे दुखद पहलू यह है कि ट्रक चालक की लापरवाही से रक्षाबंधन के दिन महिला का सुहाग उजड़ गया।