सट्टा-शराब जोरों पर… 1 रुपए को 80 बनाने में युवा बर्बाद, उधर ढाबों-ठेलों में छलक रहा जाम

इलाके में चल रहे जुआ-सट्टे की जानकारी हर किसी को है, लेकिन पुलिस या तो इस पर जानबूझकर आंख मूंदे बैठी है या फिर कहीं ना कहीं इस पूरे नेटवर्क को संरक्षण मिल रहा है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में है लेकिन कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हुई। इसी का नतीजा है कि लोग अब खुलेआम सट्टा खेलते नजर आते हैं और पुलिस से बेखौफ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। सट्टेबाज लोगों को एक रुपए को अस्सी बनाने का लालच देकर फंसा रहे हैं।