Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कांकेर

सट्टा-शराब जोरों पर… 1 रुपए को 80 बनाने में युवा बर्बाद, उधर ढाबों-ठेलों में छलक रहा जाम

CG News: बस्तर संभाग की पुलिस जहां आधुनिक संसाधनों का इस्तेमाल कर अपराध पर लगाम लगाने का दावा कर रही है, वहीं सट्टा कारोबार में लगे लोग भी अब हाईटेक हो गए हैं।

कांकेर

Laxmi Vishwakarma

Aug 20, 2025

भानुप्रतापपुर-संबलपुर तक अवैध कारोबार (Photo source- Patrika)
भानुप्रतापपुर-संबलपुर तक अवैध कारोबार (Photo source- Patrika)

CG News: इलाके में जुआ और सट्टे का अवैध कारोबार खुलेआम फल-फूल रहा है। भानुप्रतापपुर और उससे सटे संबलपुर गांव में यह गोरखधंधा इस कदर पैर पसार चुका है कि अब हर गली-मोहल्ले में नए खाईवाल (सट्टा एजेंट) उभर रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि युवा पीढ़ी बड़ी संख्या में इस दलदल में फंसती जा रही है। उनकी जिंदगी बर्बादी की कगार पर है।

CG News: पुलिस ने कार्रवाई का किया दावा भी

इलाके में चल रहे जुआ-सट्टे की जानकारी हर किसी को है, लेकिन पुलिस या तो इस पर जानबूझकर आंख मूंदे बैठी है या फिर कहीं ना कहीं इस पूरे नेटवर्क को संरक्षण मिल रहा है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में है लेकिन कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हुई। इसी का नतीजा है कि लोग अब खुलेआम सट्टा खेलते नजर आते हैं और पुलिस से बेखौफ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। सट्टेबाज लोगों को एक रुपए को अस्सी बनाने का लालच देकर फंसा रहे हैं।

खासकर युवा वर्ग इन झूठी उम्मीदों में फंसकर अपना पैसा, समय और भविष्य बर्बाद कर रहा है। मोबाइल पर स्कीम और नंबर वाले चार्ट फ्री में भेजे जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करते हुए यह सट्टा कारोबार अब पारंपरिक कागज-कलम से निकलकर मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जा पहुंचा है।

बस्तर संभाग की पुलिस जहां आधुनिक संसाधनों का इस्तेमाल कर अपराध पर लगाम लगाने का दावा कर रही है, वहीं सट्टा कारोबार में लगे लोग भी अब हाईटेक हो गए हैं। मई में आईपीएल के दौरान स्वस्तिक और बेटओनली जैसे ऐप्स के जरिए भानुप्रतापपुर में जमकर ऑनलाइन सट्टा खेला गया। मीडिया ने इसे उजागर किया, तब पुलिस ने कार्रवाई का दावा भी किया। हालांकि, हकीकत ये है कि अब भी इलाके के बड़े खाईवाल पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।

गली-गली में सट्टे का खेल, समाज पर बुरा असर

भानुप्रतापपुर, संबलपुर समेत आसपास के गांवों में सट्टा कारोबार ने समाज की जड़ों को कमजोर कर दिया है। बेरोजगार युवा, गरीब तबके के लोग और यहां तक कि मध्यम वर्ग के लोग भी इस जाल में फंसते जा रहे हैं। यह न केवल आर्थिक बल्कि मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में अब वक्त आ गया है कि स्थानीय प्रशासन, पुलिस और समाज मिलकर इस पर ठोस कदम उठाएं वरना यह कारोबार पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लेगा।

CG News: राजनेता भी हैं खामोश सवालों के घेरे में विपक्ष

राज्य में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भाजपा ने महादेव सट्टा ऐप को लेकर सरकार को घेरा था। अब सत्ता में भाजपा है और सट्टा कारोबार और भी तेज हो गया है। आश्चर्य की बात ये है कि विपक्षी दल इस सामाजिक बुराई पर अब पूरी तरह खामोश हैं। अब बड़ा सवाल ये कि जब सत्ता में और विपक्ष दोनों ही खामोश हों, तो इस अवैध कारोबार पर लगाम कैसे लगे?

हर महीने की क्राइम मीटिंग रही बेअसर

CG News: पुलिस विभाग में हर महीने अपराधों की समीक्षा के लिए बैठकें होती हैं। इन बैठकों में नक्सल गतिविधियों से लेकर अन्य अपराधों की समीक्षा की जाती है। आला अधिकारी अपराध रोकने के निर्देश देते हैं, लेकिन जुए-सट्टे पर इन निर्देशों का कोई असर नहीं दिख रहा है। इससे साफ है कि सट्टेबाजों को स्थानीय स्तर पर किसी न किसी स्तर पर संरक्षण मिल रहा है।

शेर बहादुर सिंह ठाकुर, एसडीओपी, भानुप्रतापपुर: इलाके में चले रहे जुआ-सट्टे के बारे तकदीर कर सटोरियों पर कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 04:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / सट्टा-शराब जोरों पर… 1 रुपए को 80 बनाने में युवा बर्बाद, उधर ढाबों-ठेलों में छलक रहा जाम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.