सांस्कृतिक परंपरा से जुए तक… मुर्गा लड़ाई में रोजाना लग रहा लाखों का सट्टा, नाबालिग भी हो रहे शिकार

CG murga ladai: बस्तर की पारंपरिक पहचान मानी जाने वाली मुर्गा लड़ाई अब अपनी सांस्कृतिक छवि से दूर होकर अवैध जुए का अड्डा बन चुकी है। बीजापुर जिले के तारलागुड़ा में हालात सबसे चिंताजनक हैं, जहां ‘अंतरराज्य मुर्गा बाजार’ तारलागुड़ा थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर लगता है। यहां तेलंगाना के सटोरियों का कब्जा है और रोजाना लाखों रुपये का दांव लगाया जा रहा है।