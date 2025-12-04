बीजापुर मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की संख्या हुई 15, सुरक्षाबलों ने 10 किमी तक सील किया एरिया

मारे गए नक्सलियों की बढ़कर संख्या 15 हुई (photo source- Patrika)
Bijapur Encounter update बीजापुर के गंगालूर इलाके में बुधवार को सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में बड़ी सफलता मिली है। पहले 12 माओवादियों के मारे जाने की पुष्टि की गई थी, लेकिन सर्चिंग आगे बढ़ने के बाद अब यह संख्या बढ़कर 15 हो गई है। इसकी आधिकारिक पुष्टि एसपी डॉ. जितेंद्र यादव ने की है। उन्होंने बताया कि अब तक 15 नक्सली मारे गए हैं। 10 किमी के इलाके को सील कर सर्चिंग की जा रही है। संख्या बढ़ भी सकती है।
सुरक्षा बलों ने बुधवार को दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों की सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाकर्मियों और नक्सलियों के बीच ज़बरदस्त मुठभेड़ हुई। कई घंटों तक चली इस गोलीबारी में सुरक्षा बलों ने 15 नक्सलियों को मार गिराया। हालांकि, इस मुठभेड़ में देश ने अपने तीन बहादुर जवान भी खो दिए। शहीद होने वालों में हेड कांस्टेबल मोनू वडाडी और कांस्टेबल दुकारू गोंडे और रमेश सोड़ी शामिल थे।
Bijapur Encounter update वहीं दो जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें सोमदेव यादव का रायपुर में इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक, पुलिस को बॉर्डर के घने जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिली थी।
इसके बाद बीजापुर पुलिस, डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने घात लगाकर फायरिंग की, जिसके बाद मुठभेड़ भड़क उठी। सुरक्षाबलों का कहना है कि इलाके में अब भी तलाशी अभियान जारी है, क्योंकि और नक्सलियों के छिपे होने की आशंका है।
