बीजापुर मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की संख्या हुई 15, सुरक्षाबलों ने 10 किमी तक सील किया एरिया

Bijapur Encounter update बीजापुर के गंगालूर इलाके में बुधवार को सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में बड़ी सफलता मिली है। पहले 12 माओवादियों के मारे जाने की पुष्टि की गई थी, लेकिन सर्चिंग आगे बढ़ने के बाद अब यह संख्या बढ़कर 15 हो गई है। इसकी आधिकारिक पुष्टि एसपी डॉ. जितेंद्र यादव ने की है। उन्होंने बताया कि अब तक 15 नक्सली मारे गए हैं। 10 किमी के इलाके को सील कर सर्चिंग की जा रही है। संख्या बढ़ भी सकती है।