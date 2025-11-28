Patrika LogoSwitch to English

CG News: DGP-IG कॉन्फ्रेंस के बीच बस्तर से बड़ी खबर! कमांडर जैतू समेत 10 नक्सलियों ने किया सरेंडर

CG News: नवा रायपुर में चल रही DGP-IG कांफ्रेंस के बीच बस्तर से बड़ी खबर आई है। दरभा डिवीजन के कमांडर जैतू समेत 10 नक्सलियों ने जगदलपुर में आत्मसमर्पण किया।

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 28, 2025

10 नक्सलियों ने किया सरेंडर (photo source- Patrika)

10 नक्सलियों ने किया सरेंडर (photo source- Patrika)

CG News: नवा रायपुर में चल रही DGP-IG कॉन्फ्रेंस के बीच बस्तर से एक बड़ी कामयाबी मिली है। जगदलपुर में 10 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, जिसमें दरभा डिवीजन कमांडर जैतू भी शामिल है। जैतू पर 10 लाख रुपए का इनाम था और वह कई नक्सली घटनाओं में शामिल रहा है। जानकारी मिलने पर सुरक्षा एजेंसियों ने इसे एक बड़ी कामयाबी बताया।

CG News: नवा रायपुर में DGP-IG कांफ्रेंस शुरू

नवा रायपुर के इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट (IIM) में आज तीन दिन की DGP-IG कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के सभी राज्यों के DGP और सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसियों के हेड हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल रात रायपुर पहुंचे और आज सुबह उन्होंने CM विष्णुदेव साय और डिप्टी CM विजय शर्मा के साथ मीटिंग की।

इसमें नक्सल ऑपरेशन और सिक्योरिटी इंतज़ाम को लेकर डिटेल में बातचीत हुई। इसके बाद अमित शाह कॉन्फ्रेंस में पहुंचे, जहां NSA अजीत डोभाल, RAW चीफ पराग जैन, IB चीफ तपन डेका, CRPF और ITBP के DG भी मौजूद थे।

कांफ्रेंस में क्या हो रहा है?

CG News: देश भर के पुलिस डायरेक्टर जनरल (DGP) अपने-अपने राज्यों की सिक्योरिटी रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। नक्सली और आतंकवादी गतिविधियों पर खास तौर पर चर्चा हो रही है। भविष्य की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पर चर्चा हो रही है।

