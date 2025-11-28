CG News: DGP-IG कॉन्फ्रेंस के बीच बस्तर से बड़ी खबर! कमांडर जैतू समेत 10 नक्सलियों ने किया सरेंडर

CG News: नवा रायपुर में चल रही DGP-IG कॉन्फ्रेंस के बीच बस्तर से एक बड़ी कामयाबी मिली है। जगदलपुर में 10 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, जिसमें दरभा डिवीजन कमांडर जैतू भी शामिल है। जैतू पर 10 लाख रुपए का इनाम था और वह कई नक्सली घटनाओं में शामिल रहा है। जानकारी मिलने पर सुरक्षा एजेंसियों ने इसे एक बड़ी कामयाबी बताया।