Suranjana Sidar viral video: सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर सुरंजना सिदार ने दुर्दांत नक्सली हिड़मा को बताया महानायक, भगवान बिरसा मुंडा से की तुलना, Video वायरल

Social media influencer Suranjana Sidar (Photo- Video grab)
अंबिकापुर। इन दिनों दुर्दांत नक्सली माडवी हिड़मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट कर रहे हैं। 2 दिन पूर्व दिल्ली में प्रदूषण पर विरोध के दौरान वामपंथी विचारधारा के छात्रों ने हिड़मा के समर्थन में नारे लगाए थे। अब सरगुजा जिले की निवासी सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर सुरंजना सिदार (Suranjana Sidar viral video) ने नक्सली हिड़मा को महानायक व हीरो बताते हुए वीडियो पोस्ट किया है। यही नहीं, उसने आदिवासी महानायक भगवान बिरसा मुंडा से भी उसकी तुलना कर दी। अब सोशल मीडिया पर सुरंजना सिदार के खिलाफ एफआईआर की मांग उठने लगी है।
सोशल मीडिया में पोस्ट किए गए वीडियो में सुरंजना सिदार (Suranjana Sidar viral video) ने कहा है कि बस्तर में नक्सली हिड़मा के मौत के बाद सन्नाटा छा गया है। हिड़मा भले ही नक्सली था, लेकिन उसने अपने जल, जंगल व जमीन को बचाने हथियार उठाया था। नक्सली होने के बाद भी आज वह एक हीरो व महानायक का नाम हासिल कर रहा है।
मौत के बाद उसकी तस्वीर वायरल हुई, तब लोगों को पता चला कि वह ऐसा दिखता था। उसने कहा (Suranjana Sidar viral video) कि मरने वाला भी आदिवासी और मारने वाला भी आदिवासी है।
हिड़मा ने आखिर क्यों हथियार उठाया, वह क्यों नक्सली बना? ये कहीं न कहीं सरकार के ऊपर ही डिपेंड करता है। उसने हिड़मा को श्रद्धांजलि भी दी। बता दें कि सुरंजना के सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोवर्स हैं।
सुरंजना सिदार (Suranjana Sidar viral video) ने यह भी कहा कि एक समय था जब देश में अंग्रेजों का शासन चल रहा था। उस समय आदिवासी महानायक भगवान बिरसा मुंडा ने जल, जंगल व जमीन की खातिर जान गंवाई थी।
उस समय के विदेशी हमारे देश के लोगों पर कोई रहम नहीं करते थे। आज भारत की सरकार है, लेकिन भारतीय नागरिक को ही, आदिवासी को ही नक्सली का ठप्पा लगाकर मारा जा रहा है। उनपर लाखों करोड़ों के इनाम रखे जा रहे है, ये कहां तक सही है।
बड़ी खबरेंView All
अंबिकापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग