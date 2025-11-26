Patrika LogoSwitch to English

Suranjana Sidar viral video: सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर सुरंजना सिदार ने दुर्दांत नक्सली हिड़मा को बताया महानायक, भगवान बिरसा मुंडा से की तुलना, Video वायरल

Suranjana Sidar viral video: नक्सली हिड़मा को लेकर वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, एफआईआर दर्ज करने की उठ रही मांग

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 26, 2025

Suranjana Sidar Viral video

Social media influencer Suranjana Sidar (Photo- Video grab)

अंबिकापुर। इन दिनों दुर्दांत नक्सली माडवी हिड़मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट कर रहे हैं। 2 दिन पूर्व दिल्ली में प्रदूषण पर विरोध के दौरान वामपंथी विचारधारा के छात्रों ने हिड़मा के समर्थन में नारे लगाए थे। अब सरगुजा जिले की निवासी सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर सुरंजना सिदार (Suranjana Sidar viral video) ने नक्सली हिड़मा को महानायक व हीरो बताते हुए वीडियो पोस्ट किया है। यही नहीं, उसने आदिवासी महानायक भगवान बिरसा मुंडा से भी उसकी तुलना कर दी। अब सोशल मीडिया पर सुरंजना सिदार के खिलाफ एफआईआर की मांग उठने लगी है।

सोशल मीडिया में पोस्ट किए गए वीडियो में सुरंजना सिदार (Suranjana Sidar viral video) ने कहा है कि बस्तर में नक्सली हिड़मा के मौत के बाद सन्नाटा छा गया है। हिड़मा भले ही नक्सली था, लेकिन उसने अपने जल, जंगल व जमीन को बचाने हथियार उठाया था। नक्सली होने के बाद भी आज वह एक हीरो व महानायक का नाम हासिल कर रहा है।

मौत के बाद उसकी तस्वीर वायरल हुई, तब लोगों को पता चला कि वह ऐसा दिखता था। उसने कहा (Suranjana Sidar viral video) कि मरने वाला भी आदिवासी और मारने वाला भी आदिवासी है।

हिड़मा ने आखिर क्यों हथियार उठाया, वह क्यों नक्सली बना? ये कहीं न कहीं सरकार के ऊपर ही डिपेंड करता है। उसने हिड़मा को श्रद्धांजलि भी दी। बता दें कि सुरंजना के सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोवर्स हैं।

Suranjana Sidar viral video: भगवान बिरसा मुंडा से की तुलना

सुरंजना सिदार (Suranjana Sidar viral video) ने यह भी कहा कि एक समय था जब देश में अंग्रेजों का शासन चल रहा था। उस समय आदिवासी महानायक भगवान बिरसा मुंडा ने जल, जंगल व जमीन की खातिर जान गंवाई थी।

उस समय के विदेशी हमारे देश के लोगों पर कोई रहम नहीं करते थे। आज भारत की सरकार है, लेकिन भारतीय नागरिक को ही, आदिवासी को ही नक्सली का ठप्पा लगाकर मारा जा रहा है। उनपर लाखों करोड़ों के इनाम रखे जा रहे है, ये कहां तक सही है।

ये भी पढ़ें

Stabbing in Ambikapur: Video: अंबिकापुर में चाकूबाजी: दर्जनभर बदमाशों ने बिरयानी लेने आए युवक पर चाकू से किया ताबड़तोड़ वार, CCTV में कैद वारदात
अंबिकापुर
Stabbing in Ambikapur

Updated on:

26 Nov 2025 07:57 pm

Published on:

26 Nov 2025 07:55 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Suranjana Sidar viral video: सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर सुरंजना सिदार ने दुर्दांत नक्सली हिड़मा को बताया महानायक, भगवान बिरसा मुंडा से की तुलना, Video वायरल

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Political war on SIR: भाजपा जिलाध्यक्ष का पूर्व डिप्टी सीएम पर पलटवार, कहा- फर्जी वोटर्स आ सकते हैं सामने, इसलिए एसआईआर से डर रही कांग्रेस

Political war on SIR
अंबिकापुर

Kete extension: केते एक्सटेंशन को मिली वन एवं पर्यावरण की मंजूरी, 1742 हेक्टेयर जंगल की होगी कटाई, पूर्व CM भूपेश बघेल ने भाजपा पर बोला हमला

Kete Extension
अंबिकापुर

Crime news: पिकनिक मनाने मैनपाट गए युवक की कुएं में मिली लाश, सिर पर चोट के निशान देख घरवाले बोले- हत्या की गई है

Crime news
अंबिकापुर

Former Deputy CM allegation: Video: एसआईआर को लेकर पूर्व डिप्टी CM का आरोप, कहा- कांग्रेस के वोटरों का नाम नहीं जुडऩे देने का चल रहा खेल

Former Deputy CM allegation
अंबिकापुर

CG politics: Video: पूर्व डिप्टी सीएम बोले- जिनके शासनकाल में झीरम घाटी हमला हुआ…, वे कर रहे नक्सलवाद की बात

CG politics
अंबिकापुर
