Suranjana Sidar viral video: सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर सुरंजना सिदार ने दुर्दांत नक्सली हिड़मा को बताया महानायक, भगवान बिरसा मुंडा से की तुलना, Video वायरल

अंबिकापुर। इन दिनों दुर्दांत नक्सली माडवी हिड़मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट कर रहे हैं। 2 दिन पूर्व दिल्ली में प्रदूषण पर विरोध के दौरान वामपंथी विचारधारा के छात्रों ने हिड़मा के समर्थन में नारे लगाए थे। अब सरगुजा जिले की निवासी सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर सुरंजना सिदार (Suranjana Sidar viral video) ने नक्सली हिड़मा को महानायक व हीरो बताते हुए वीडियो पोस्ट किया है। यही नहीं, उसने आदिवासी महानायक भगवान बिरसा मुंडा से भी उसकी तुलना कर दी। अब सोशल मीडिया पर सुरंजना सिदार के खिलाफ एफआईआर की मांग उठने लगी है।