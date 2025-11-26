नक्सली कमांडर हिडमा की तारीफ कर घिरी सरगुजा की इनफ्लुएंसर, सोशल मीडिया पर बढ़ा विवाद, देखें Video

Naxal commander Hidma Video: सरगुजा जिले की यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सुरंजना सिद्दार एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं। इस बार उन्होंने नक्सली कमांडर माडवी हिडमा की तारीफ की और उसकी तुलना आदिवासी आदर्श और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा से की। सुरंजना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में सरकार पर भी निशाना साधा। सुरंजना के वीडियो से गुस्सा भड़क गया है और सवाल उठ रहे हैं कि इतने गंभीर कमेंट्स के बावजूद सरगुजा पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही है।

Naxal commander Hidma Video: खास बता तो यह है कि हाल ही में दिल्ली में लेफ्टिस्ट संगठनों से जुड़े कुछ युवाओं ने प्रदूषण के मुद्दे पर हिडमा के सपोर्ट में प्रदर्शन किया था। दिल्ली पुलिस ने इन युवाओं पर तुरंत एक्शन लिया और उन्हें जेल भेज दिया। इसके उलट, छत्तीसगढ़ में हिडमा की खुलकर तारीफ करने वालों पर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया, जिससे पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। सुरंजना के नए वीडियो ने राज्य में कानून-व्यवस्था, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और नक्सलवाद जैसे सेंसिटिव मुद्दों पर फिर से बहस छेड़ दी है।