Fake Encounter: नक्सली कमांडर हिड़मा की मौत सियासी बवाल! पूर्व विधायक ने बताया फर्जी एनकाउंटर

Fake Encounter: नक्सली कमांडर माड़वी हिड़मा और उसके साथियों की आंध्र प्रदेश में हुई मुठभेड़ पर गंभीर सवाल उठाते हुए पूर्व विधायक एवं बस्तर राज मोर्चा के संस्थापक मनीष कुंजाम ने इसे पूरी तरह से फर्जी एनकाउंटर बताया है। सुकमा में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने हिड़मा और उसके साथियों को पहले ही कहीं और मार दिया था, बाद में इसे आंध्र प्रदेश में मुठभेड़ का रूप दे दिया गया।