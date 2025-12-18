CG Naxal Encounter: गोलियों से गूंज रहा सुकमा, जवानों ने 3 नक्सलियों को किया ढेर, रुक-रुककर हो रही फायरिंग

गौरतलब है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करने का ऐलान किया है। इस दिशा में राज्य सरकार और सुरक्षाबल लगातार अभियान चला रहे हैं। हाल के दिनों में कई बड़े नक्सलियों को मार गिराया गया है, जबकि कई ने आत्मसमर्पण भी किया है। फिलहाल सुकमा के गोलापल्ली इलाके में हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है और ऑपरेशन जारी है।