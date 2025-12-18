18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

सुकमा

CG Naxal Encounter: गोलियों से गूंज रहा सुकमा, जवानों ने 3 नक्सलियों को किया ढेर, रुक-रुककर हो रही फायरिंग

Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले के गोलापल्ली इलाके में डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच बुधवार सुबह से भीषण मुठभेड़ जारी है।

सुकमा

image

Khyati Parihar

Dec 18, 2025

CG News, Breaking news, Patrika Breaking news

Breaking ( Patrika File Photo )

CG Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले के गोलापल्ली इलाके में डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच बुधवार सुबह से भीषण मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में अब तक तीन नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि कुछ नक्सलियों के घायल होने की सूचना भी है।

सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि वे लगातार जवानों से संपर्क में हैं और ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार, दोनों ओर से रुक-रुककर फायरिंग हो रही है। जवानों ने घटनास्थल से तीन नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं। राहत की बात यह है कि सभी जवान पूरी तरह सुरक्षित हैं।

इलाके की घेराबंदी, सर्च ऑपरेशन तेज

मुठभेड़ के बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। मुठभेड़ समाप्त होने के बाद ही स्थिति की स्पष्ट जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य

गौरतलब है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करने का ऐलान किया है। इस दिशा में राज्य सरकार और सुरक्षाबल लगातार अभियान चला रहे हैं। हाल के दिनों में कई बड़े नक्सलियों को मार गिराया गया है, जबकि कई ने आत्मसमर्पण भी किया है। फिलहाल सुकमा के गोलापल्ली इलाके में हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है और ऑपरेशन जारी है।

खबर शेयर करें:

Published on:

Patrika Site Logo

