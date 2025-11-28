Patrika LogoSwitch to English

DG-IG Conference: नवा रायपुर में आज से डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस, आठ सत्रों में होगा कार्यक्रम, जानिए मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम…

DG-IG Conference: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनमें से छह सत्रों में शामिल होंगे, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरे आठों सत्र में शामिल रहेंगे। डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस के पहले दिन का याने आज का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी हो गया है।

रायपुर

image

Love Sonkar

Nov 28, 2025

DG-IG Conference: नवा रायपुर में आज से डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस, आठ सत्रों में होगा कार्यक्रम, जानिए मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम

नवा रायपुर में आज से डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस (Photo Patrika)

DG-IG Conference: नवा रायपुर IIM में डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए वीवीआईपी सहित बड़ी संख्या में अधिकारी पहुंचे चुके है। आज शुक्रवार को देर रात तक पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन होगा। इस दौरान एयरपोर्ट में आने वाले मार्ग को थोड़ी देर के लिए बंद किया जाएगा। आईआईएम में आयोजित 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के दौरान कुल 8 सत्र होंगे। पहले दिन याने आज दो, दूसरे दिन चार और तीसरे दिन दो सत्र होंगे।

डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस के पहले दिन का याने आज का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी हो गया है।

60वां अखिल भारतीय डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस का आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसमें शामिल होने के लिए एनएसए अजित डोभाल, बीएसएफ डीजी दलजीत सिंहचौधरी, आईटीबीपी डीजी प्रवीण कुमार, जम्मू-कश्मीर डीजी नलिन प्रभात और असम डीजी हरमीत सिंह आईआईएम रायपुर पहुंच चुके हैं।

इनके अलावा गृह विभाग के सचिव, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, राज्यों के गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के प्रमुख, केंद्रीय पुलिस संगठनों (CPOs) और इंटेलिजेंस के प्रमुख के भी पहुंचने का सिलसिला जारी है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के विविध मुद्दों पर होगी चर्चा

यह सम्मेलन देशभर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा प्रशासकों को राष्ट्रीय सुरक्षा के विविध मुद्दों पर खुले और सार्थक विचार-विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण संवादात्मक मंच प्रदान करता है। यह पुलिस बलों के सामने आने वाली परिचालन, अवसंरचनात्मक और कल्याण संबंधी चुनौतियों पर चर्चा के साथ-साथ अपराध से निपटने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आंतरिक सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए पेशेवर प्रथाओं के निर्माण और साझाकरण को भी सुगम बनाता है।

जानें मिनट टू मिनट कार्यक्रम

पहले दिन (28-11-25)

दोपहर 2:30 बजे
प्रतिनिधियों/आमंत्रितों/पदक विजेताओं का सम्मेलन

दोपहर 2:45-02:55 बजे
गृहमंत्री का आगमन और राज्य/संघ शासित प्रदेश पुलिस बलों, सीएपीएफ और केंद्रीय पुलिस बलों के प्रमुखों से परिचय

दोपहर 2:55-3:00 बजे
डीआईबी द्वारा स्वागत भाषण

दोपहर 3-3:15 बजे
आईबी अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान करना

दोपहर 3:15-3:20 बजे
गृहमंत्री द्वारा देश के तीन सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों को पुरस्कृत करना और दस सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों की घोषणा

दोपहर 3:20-3:40 बजे
गृहमंत्री का संबोधन

दोपहर 3:40-3:45 बजे
विशेष निदेशक, आईबी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन

दोपहर 3:45-3:55 बजे
पदक विजेताओं के साथ समूह फोटोग्राफ

दोपहर 3:55- शाम 04:30 बजे
हाई टी

शाम 4:45-5:45 बजे
उप-विषय: राष्ट्रीय सुरक्षा
‘वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों के लिए व्यापक रणनीतियाँ’ – उसके बाद चर्चा

शाम 5:45-6:45 बजे
उप-विषय: उभरती चुनौतियाँ
‘क्षमताएँ आपदा प्रबंधन में पुलिस एवं नागरिक सुरक्षा’ पर चर्चा के बाद

शाम 6:55-7:55 बजे
डिनर

रात 8:10-9:10 बजे
प्रतिभागियों के साथ केंद्रीय गृह सचिव की बातचीत

रात 9:10-10:10 बजे
अगले दिन प्रस्तुति के लिए निर्धारित विषयों पर चर्चा हेतु ब्रेकआउट सत्र

Published on:

28 Nov 2025 05:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / DG-IG Conference: नवा रायपुर में आज से डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस, आठ सत्रों में होगा कार्यक्रम, जानिए मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम…

रायपुर

छत्तीसगढ़

