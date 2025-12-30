30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कांकेर

CG Accident: सेना के जवान की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, पूरे सम्मान के साथ दी गई अंतिम सलामी

CG Accident: हादसा इतना गंभीर था कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही जवान की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए।

2 min read
Google source verification

कांकेर

image

Love Sonkar

Dec 30, 2025

CG Accident: सेना के जवान की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, पूरे सम्मान के साथ दी गई अंतिम सलामी

CG Accident: कांकेर जिले के पखांजूर क्षेत्र में भारतीय सेना में तैनात जवान तुलसी राम सहारे की एक दुर्घटना में मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ, जब जवान छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे और गांव के पास नदी से रेती निकालने का काम चल रहा था। अचानक ट्रैक्टर के पलट जाने से जवान उसके नीचे दब गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

यह घटना कोड़ेकुर्सी थाना क्षेत्र के ओटेकसा गांव की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, तुलसी राम सहारे सेना में अपनी सेवाएं दे रहे थे और हाल ही में छुट्टी लेकर अपने पैतृक गांव आए थे। परिवार और गांव के लोगों के साथ समय बिताने के दौरान यह हादसा हो गया, जिसने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नदी से रेती निकालते वक्त ट्रैक्टर का संतुलन अचानक बिगड़ गया। ट्रैक्टर असंतुलित होकर पलट गया और तुलसी राम सहारे उसके नीचे दब गए। हादसा इतना गंभीर था कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही जवान की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए।

सूचना मिलने पर कोड़ेकुर्सी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराई और मामले की जांच में जुट गई है। प्रारंभिक जांच में यह हादसा दुर्घटनावश बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है।

जवान की मौत की खबर जैसे ही क्षेत्र में फैली, पूरे पखांजूर और आसपास के गांवों में शोक की लहर दौड़ गई। एक होनहार सैनिक की असमय मृत्यु से न केवल परिवार, बल्कि पूरा क्षेत्र गमगीन हो गया। जवान के घर पर मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

इस दुखद मौके पर सैनिक कल्याण बोर्ड कांकेर के जवानों द्वारा तुलसी राम सहारे को पूरे सम्मान के साथ अंतिम सलामी दी गई। सैन्य परंपराओं के अनुसार, जवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Dec 2025 03:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / CG Accident: सेना के जवान की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, पूरे सम्मान के साथ दी गई अंतिम सलामी

बड़ी खबरें

View All

कांकेर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: आमाबेड़ा में एक बार फिर भड़की हिंसा, धर्मान्तरित लोगों के घरों में तोड़फोड़

कांकेर

CG News: हिन्दू धर्म में वापसी किये 19 धर्मांतरित परिवार, इधर छत्तीसगढ़ बंद के बीच तोड़फोड़

CG News: हिन्दू धर्म में वापसी किये 19 धर्मांतरित परिवार, इधर छत्तीसगढ़ बंद के बीच तोड़फोड़
कांकेर

Chhattisgarh bandh: अमाबेड़ा में धार्मिक हिंसा को लेकर बस्तर बंद, व्यापारियों का फूटा गुस्सा, इलाके में तनाव का माहौल

अमाबेड़ा में धार्मिक हिंसा को लेकर बस्तर बंद (photo source- Patrika)
कांकेर

धर्मांतरण विवाद के बाद कांकेर में हालात सामान्य

CG News: धर्मांतरण विवाद के बाद कांकेर में हालात सामान्य, शांति बहाली के लिए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च...(photo-patrika)
कांकेर

कांकेर के तेवड़ा गांव में धारा 144 लागू, दफन विवाद में चर्च में आगजनी

कांकेर हिंसा का Video Viral (photo source- Patrika)
कांकेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.