CG Accident: सेना के जवान की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, पूरे सम्मान के साथ दी गई अंतिम सलामी

CG Accident: कांकेर जिले के पखांजूर क्षेत्र में भारतीय सेना में तैनात जवान तुलसी राम सहारे की एक दुर्घटना में मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ, जब जवान छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे और गांव के पास नदी से रेती निकालने का काम चल रहा था। अचानक ट्रैक्टर के पलट जाने से जवान उसके नीचे दब गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
यह घटना कोड़ेकुर्सी थाना क्षेत्र के ओटेकसा गांव की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, तुलसी राम सहारे सेना में अपनी सेवाएं दे रहे थे और हाल ही में छुट्टी लेकर अपने पैतृक गांव आए थे। परिवार और गांव के लोगों के साथ समय बिताने के दौरान यह हादसा हो गया, जिसने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नदी से रेती निकालते वक्त ट्रैक्टर का संतुलन अचानक बिगड़ गया। ट्रैक्टर असंतुलित होकर पलट गया और तुलसी राम सहारे उसके नीचे दब गए। हादसा इतना गंभीर था कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही जवान की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए।
सूचना मिलने पर कोड़ेकुर्सी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराई और मामले की जांच में जुट गई है। प्रारंभिक जांच में यह हादसा दुर्घटनावश बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है।
जवान की मौत की खबर जैसे ही क्षेत्र में फैली, पूरे पखांजूर और आसपास के गांवों में शोक की लहर दौड़ गई। एक होनहार सैनिक की असमय मृत्यु से न केवल परिवार, बल्कि पूरा क्षेत्र गमगीन हो गया। जवान के घर पर मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
इस दुखद मौके पर सैनिक कल्याण बोर्ड कांकेर के जवानों द्वारा तुलसी राम सहारे को पूरे सम्मान के साथ अंतिम सलामी दी गई। सैन्य परंपराओं के अनुसार, जवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।
