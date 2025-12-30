CG Accident: सेना के जवान की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, पूरे सम्मान के साथ दी गई अंतिम सलामी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नदी से रेती निकालते वक्त ट्रैक्टर का संतुलन अचानक बिगड़ गया। ट्रैक्टर असंतुलित होकर पलट गया और तुलसी राम सहारे उसके नीचे दब गए। हादसा इतना गंभीर था कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही जवान की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए।