नक्सली हमले में शहीद DRG जवान की पत्नी को मिली 1 करोड़ 10 लाख रुपए की सहायता राशि

शहीद आरक्षक दिनेश नाग की पत्नी को मिला 1.10 करोड़ का चेक ( Photo - Patrika )
CG Naxal News: नक्सल हिंसा के खिलाफ संघर्ष में वीरगति को प्राप्त डीआरजी बीजापुर में पदस्थ आरक्षक दिनेश नाग के बलिदान को नमन करते हुए शासन-प्रशासन ने उनके परिवार को आर्थिक संबल प्रदान किया है। पुलिस सैलरी पैकेज योजना के तहत शहीद जवान की धर्मपत्नी पूजा नाग को 1 करोड़ 10 लाख रुपए का चेक सौंपा गया।
उल्लेखनीय है कि 18 अगस्त 2025 को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान आईईडी विस्फोट में आरक्षक दिनेश नाग वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनके अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र सेवा को सम्मान देते हुए यह सहायता राशि 29 दिसंबर 2025 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बीजापुर शाखा द्वारा जारी की गई।
चेक का वितरण पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव के करकमलों से किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) अमन कुमार झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चन्द्रकांत गवर्ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बीजापुर के शाखा प्रबंधक अभय प्रताप सिंह, बीडीएम विजय झाड़ी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। यह सहायता राशि शहीद जवान के परिवार के प्रति सम्मान, कृतज्ञता एवं संबल प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, शहीद आरक्षक दिनेश नाग का बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा।
