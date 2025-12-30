नक्सली हमले में शहीद DRG जवान की पत्नी को मिली 1 करोड़ 10 लाख रुपए की सहायता राशि

चेक का वितरण पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव के करकमलों से किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) अमन कुमार झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चन्द्रकांत गवर्ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बीजापुर के शाखा प्रबंधक अभय प्रताप सिंह, बीडीएम विजय झाड़ी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। यह सहायता राशि शहीद जवान के परिवार के प्रति सम्मान, कृतज्ञता एवं संबल प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, शहीद आरक्षक दिनेश नाग का बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा।