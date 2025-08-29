Patrika LogoSwitch to English

कांकेर

CG News: शराबी सचिव को हटाने की मांग, 6 माह से पंचायत का विकास कार्य ठप

CG News: सरपंच ने कहा 6 महीने हो गया है पंचायत क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना भी ठप पड़ी हुई है।

कांकेर

Laxmi Vishwakarma

Aug 29, 2025

शराबी सचिव को हटाने की मांग (Photo source- Patrika)
शराबी सचिव को हटाने की मांग (Photo source- Patrika)

CG News: विकासखंड कोयलीबेड़ा के ग्राम पंचायत छोटेबोदेली सचिव के रवैए से सरपंच, उपसरपंच, वार्डपंच सहित पंचायत क्षेत्र के आम नागरिक परेशान हैं। ग्राम पंचायत छोटटेबोदेली के सरपंच केदूराम पोटाई ने कहा कि पंचायत का सचिव शराबी है। प्रभार लेने के बाद एक दिन भी पंचायत और आश्रित गांवों नहीं आया है। सचिव ग्राम चारगांव में रहता है।

सचिव को हटाने की मांग

हस्ताक्षर कराने सहित मुझे और ग्रामीणों को नदी पारकर ग्राम चारगांव जाना पड़ता है। सरपंच ने बताया 15 अगस्त को झंडा फहराने भी नहीं आया। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोग भटकते हैं। प्रधानमंत्री आवास की जीओ टेकिंग के लिए भी नहीं आया है। पंचायत विकास के लिए प्रस्ताव बनाने, 15वें वित्त योजना से विकास कार्य कराने के लिए ध्यान नहीं दे रहा है।

जनपद से कोई जानकारी मांगने पर मनगढ़त दूसरे पंचायत क्षेत्र में बैठकर बनाकर भेज दिया जाता है। ग्राम पंचायत छोटेबोदेली क्षेत्र के गांवों का विकास और आम नागरिकों की समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। सचिव को हटाने की मांग है। सचिव के पंचायत नहीं आने की शिकायत जनपद पंचायत सीईओ कोयलीबेड़ा के समक्ष तीन बार और एक बार कलेक्टर जनदर्शन कांकेर में लिखित शिकायत किया जा चुका है। लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं।

सचिव के खिलाफ कर सकते हैं कार्रवाई

CG News: सरपंच ने कहा 6 महीने हो गया है पंचायत क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना भी ठप पड़ी हुई है। विधायक विक्रम उसेंडी और सांसद भोजराज नाग से भी शिकायत कर सचिव को हटाने के लिए सहयोग मांगा।

सांसद-विधायक का भी सहयोग नहीं मिला। जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा के सीईओ, जिला सीईओ और कलेक्टर से मांग किया है कि तत्काल सचिव को हटाकर दूसरे सचिव भेजा जाये। इस संबंध में जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा के सीईओ उदय नाग ने कहा कि सचिव को हटाने के संबंध जिला पंचायत सीईओ को प्रस्ताव भेजा हूं। जिला सीईओ ही सचिव के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं।

