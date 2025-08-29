CG News: शराबी सचिव को हटाने की मांग, 6 माह से पंचायत का विकास कार्य ठप

जनपद से कोई जानकारी मांगने पर मनगढ़त दूसरे पंचायत क्षेत्र में बैठकर बनाकर भेज दिया जाता है। ग्राम पंचायत छोटेबोदेली क्षेत्र के गांवों का विकास और आम नागरिकों की समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। सचिव को हटाने की मांग है। सचिव के पंचायत नहीं आने की शिकायत जनपद पंचायत सीईओ कोयलीबेड़ा के समक्ष तीन बार और एक बार कलेक्टर जनदर्शन कांकेर में लिखित शिकायत किया जा चुका है। लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं।