28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कांकेर

CG News: आमाबेड़ा में एक बार फिर भड़की हिंसा, धर्मान्तरित लोगों के घरों में तोड़फोड़

CG News: धर्मांतरण से जुड़े एक मामले को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बड़े तेवड़ा गांव में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब धर्मांतरित व्यक्ति के शव को गांव में जबरन दफन करने को लेकर ग्रामीणों के दो गुट आमने-सामने आ गए।

less than 1 minute read
Google source verification

कांकेर

image

Love Sonkar

Dec 28, 2025

CG News: धर्मांतरण विवाद के बाद कांकेर में हालात सामान्य, शांति बहाली के लिए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च...(photo-patrika)

CG News: धर्मांतरण विवाद के बाद कांकेर में हालात सामान्य, शांति बहाली के लिए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र में धर्मांतरण से जुड़े एक मामले को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बड़े तेवड़ा गांव में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब धर्मांतरित व्यक्ति के शव को गांव में जबरन दफन करने को लेकर ग्रामीणों के दो गुट आमने-सामने आ गए।

आमाबेड़ा क्षेत्र में धर्मांतरण से जुड़े एक मामले को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बड़े तेवड़ा गांव में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब धर्मांतरित व्यक्ति के शव को गांव में जबरन दफन करने को लेकर ग्रामीणों के दो गुट आमने-सामने आ गए। धर्मान्तरण को लेकर विवाद आमाबेडा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बडे तेवडा से धर्मान्तरण को लेकर उठा विवाद फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा।

जहां बडे तेवडा मे मतांतरित परिवार मे बुजुर्ग व्यक्ति के मौत के बाद कफन दफन को ले कर उठा विवाद चर्चों मे तोड फोड एवं आग जनी की घटना के बाद शांत होता हुआ दिखाई दे रहा था।वहीं आज रविवार को शुबह मे आमाबेडा तहसील अंतर्गत ग्राम पुसागांव मे एक बैठक आयोजित किया गया था जिसमे गांव वालों ने मतांतरित लोगों को घर वापसी के लिए कहा लेकिन मतांतरित परिवार के लोगों ने घर वापसी से साफ इंकार कर दिए।

ग्रामीणों में आक्रोशउसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और गांव मे रह रहे मतांतरित परिवारों के कुल बारह अलग अलग घरों एवं प्रार्थना घर मे तोड फोड कर दिए। सुचना मिलते ही घटना स्थल पर प्रशासन की टिम पहुची और पुलिस फोर्स के द्वारा तोड फोड कर रहे प्रदर्शन कारीयों को फिलाहाल खदेडा गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

28 Dec 2025 07:53 pm

Published on:

28 Dec 2025 06:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / CG News: आमाबेड़ा में एक बार फिर भड़की हिंसा, धर्मान्तरित लोगों के घरों में तोड़फोड़

बड़ी खबरें

View All

कांकेर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: हिन्दू धर्म में वापसी किये 19 धर्मांतरित परिवार, इधर छत्तीसगढ़ बंद के बीच तोड़फोड़

CG News: हिन्दू धर्म में वापसी किये 19 धर्मांतरित परिवार, इधर छत्तीसगढ़ बंद के बीच तोड़फोड़
कांकेर

Chhattisgarh bandh: अमाबेड़ा में धार्मिक हिंसा को लेकर बस्तर बंद, व्यापारियों का फूटा गुस्सा, इलाके में तनाव का माहौल

अमाबेड़ा में धार्मिक हिंसा को लेकर बस्तर बंद (photo source- Patrika)
कांकेर

धर्मांतरण विवाद के बाद कांकेर में हालात सामान्य

CG News: धर्मांतरण विवाद के बाद कांकेर में हालात सामान्य, शांति बहाली के लिए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च...(photo-patrika)
कांकेर

कांकेर के तेवड़ा गांव में धारा 144 लागू, दफन विवाद में चर्च में आगजनी

कांकेर हिंसा का Video Viral (photo source- Patrika)
कांकेर

CG News: मोबाइल को लेकर डांट बनी जानलेवा, नाबालिग बेटी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, पूरे परिवार में पसरा मातम

ड्राइवर ने बस में ही लगाई फांसी, बस स्टैंड में हड़कंप(photo-unsplash)
कांकेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.