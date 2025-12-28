CG News: आमाबेड़ा में एक बार फिर भड़की हिंसा, धर्मान्तरित लोगों के घरों में तोड़फोड़

CG News: धर्मांतरण विवाद के बाद कांकेर में हालात सामान्य, शांति बहाली के लिए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र में धर्मांतरण से जुड़े एक मामले को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बड़े तेवड़ा गांव में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब धर्मांतरित व्यक्ति के शव को गांव में जबरन दफन करने को लेकर ग्रामीणों के दो गुट आमने-सामने आ गए।
जहां बडे तेवडा मे मतांतरित परिवार मे बुजुर्ग व्यक्ति के मौत के बाद कफन दफन को ले कर उठा विवाद चर्चों मे तोड फोड एवं आग जनी की घटना के बाद शांत होता हुआ दिखाई दे रहा था।वहीं आज रविवार को शुबह मे आमाबेडा तहसील अंतर्गत ग्राम पुसागांव मे एक बैठक आयोजित किया गया था जिसमे गांव वालों ने मतांतरित लोगों को घर वापसी के लिए कहा लेकिन मतांतरित परिवार के लोगों ने घर वापसी से साफ इंकार कर दिए।
ग्रामीणों में आक्रोशउसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और गांव मे रह रहे मतांतरित परिवारों के कुल बारह अलग अलग घरों एवं प्रार्थना घर मे तोड फोड कर दिए। सुचना मिलते ही घटना स्थल पर प्रशासन की टिम पहुची और पुलिस फोर्स के द्वारा तोड फोड कर रहे प्रदर्शन कारीयों को फिलाहाल खदेडा गया है।
