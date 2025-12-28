CG News: आमाबेड़ा में एक बार फिर भड़की हिंसा, धर्मान्तरित लोगों के घरों में तोड़फोड़

जहां बडे तेवडा मे मतांतरित परिवार मे बुजुर्ग व्यक्ति के मौत के बाद कफन दफन को ले कर उठा विवाद चर्चों मे तोड फोड एवं आग जनी की घटना के बाद शांत होता हुआ दिखाई दे रहा था।वहीं आज रविवार को शुबह मे आमाबेडा तहसील अंतर्गत ग्राम पुसागांव मे एक बैठक आयोजित किया गया था जिसमे गांव वालों ने मतांतरित लोगों को घर वापसी के लिए कहा लेकिन मतांतरित परिवार के लोगों ने घर वापसी से साफ इंकार कर दिए।