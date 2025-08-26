CG News: गुमशुदा युवती के मामले में बड़ा खुलासा, 2 हत्यारे चढ़े पुलिस के हत्थे…

CG News: बेनूर थाना क्षेत्र की गुमशुदा युवती प्रकरण में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी नरशु वड्डे और उसके सहयोगी धनीराम वड्डे को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया है। 20 नवम्बर 2024 को ग्राम उड़ीदगांव निवासी मस्सी बाई सलाम ने अपनी 27 वर्षीय बेटी के 12 नवम्बर से लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले को गुम इंसान क्रमांक 08/2024 दर्ज कर जांच शुरू की गई।
आरोपियों की निशानदेही: साइबर सेल की मदद से आरोपी को सिद्दीपेट (तेलंगाना) से हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया। उनकी निशानदेही पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, वैज्ञानिक अधिकारी और मेडिकल टीम की मौजूदगी में शव का उत्खनन किया गया। घटनास्थल से मानव कंकाल, लाल रंग की साड़ी, ब्लाउज, स्वेटर, चूड़ियां और धागे बरामद हुए, जिन्हें परिजनों ने पहचान लिया।
जांच के दौरान पता चला कि विवाह समारोह के उपरांत शराब सेवन के बाद आरोपी नरशु वड्डे ने युवती को जबरन संबंध बनाने का दबाव डाला। मना करने पर उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। शव को पहले पड़ोसी के पैरा में छिपाया और अगले दिन सहयोगी धनीराम की मदद से नाले के गड्ढे में दफना दिया।
CG News: साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटनास्थल से मिट्टी के नमूने भी एफएसएल जांच हेतु संकलित किए गए हैं।