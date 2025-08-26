CG News: गुमशुदा युवती के मामले में बड़ा खुलासा, 2 हत्यारे चढ़े पुलिस के हत्थे…

CG News: बेनूर थाना क्षेत्र की गुमशुदा युवती प्रकरण में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी नरशु वड्डे और उसके सहयोगी धनीराम वड्डे को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया है। 20 नवम्बर 2024 को ग्राम उड़ीदगांव निवासी मस्सी बाई सलाम ने अपनी 27 वर्षीय बेटी के 12 नवम्बर से लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले को गुम इंसान क्रमांक 08/2024 दर्ज कर जांच शुरू की गई।