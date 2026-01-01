CG News: नए साल में नई शुरुआत… अबूझमाड़ ने पीछे छोड़ा डर, 2025 में टूटी नक्सलवाद की रीढ़

CG News: कभी नक्सलियों का गढ़ और ‘‘लाल गलियारे’’ का केंद्र माने जाने वाला अबूझमाड़ क्षेत्र वर्ष 2025 में ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी बना। दशकों तक भय और ङ्क्षहसा में जकड़े इस दुर्गम इलाके में 2025 न केवल नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक वर्ष साबित हुआ, बल्कि शांति, सुरक्षा और विकास की नई शुरुआत भी लेकर आया।