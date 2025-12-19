Kanker violence: कांकेर हिंसा का Video Viral, शव दफनाने को लेकर बढ़ा विवाद, धारा 144 लागू

इसके बाद आदिवासी समुदाय ने गांव के चर्च में आग लगा दी। गांव वाले यहीं नहीं रुके। 3,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ अमाबेड़ा पहुंची, जहां उन्होंने एक और चर्च में आग लगा दी। भीड़ तीसरे चर्च की ओर बढ़ रही थी, तभी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस घटना में कई गांव वाले, घटना को कवर कर रहे कुछ पत्रकार और ASP अंतागढ़ आशीष बंछोर समेत 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इलाके में CrPC की धारा 144 लगा दी गई है।