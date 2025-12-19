19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

कांकेर

Kanker violence: कांकेर हिंसा का Video Viral, शव दफनाने को लेकर बढ़ा विवाद, धारा 144 लागू

Kanker violence: कांकेर जिले के तेवड़ा गांव में शव दफनाने को लेकर हुए विवाद के बाद चर्च में आगजनी और दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई।

कांकेर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 19, 2025

कांकेर हिंसा का Video Viral (photo source- Patrika)

कांकेर हिंसा का Video Viral (photo source- Patrika)

Kanker violence: कांकेर ज़िले के अमाबेड़ा इलाके के बड़े तेवड़ा गांव में दफ़नाने को लेकर हुए विवाद में आदिवासी और ईसाई समुदाय के लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गई। गुरुवार को आदिवासी समुदाय के लोगों ने ईसाइयों को लाठियों से पीटकर भगा दिया। इसके जवाब में ईसाई समुदाय के लोगों ने आदिवासियों का पीछा किया और उन्हें पीटा। गुस्से में आकर आदिवासियों ने गांव के मुखिया के घर में तोड़फोड़ की।

Kanker violence: ASP समेत 20 पुलिसकर्मी घायल

इसके बाद आदिवासी समुदाय ने गांव के चर्च में आग लगा दी। गांव वाले यहीं नहीं रुके। 3,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ अमाबेड़ा पहुंची, जहां उन्होंने एक और चर्च में आग लगा दी। भीड़ तीसरे चर्च की ओर बढ़ रही थी, तभी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस घटना में कई गांव वाले, घटना को कवर कर रहे कुछ पत्रकार और ASP अंतागढ़ आशीष बंछोर समेत 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इलाके में CrPC की धारा 144 लगा दी गई है।

कड़ी सुरक्षा के बीच शव को बाहर निकाला

Kanker violence: दरअसल, विवाद तब शुरू हुआ जब गांव के मुखिया राजमन सलाम के पिता चमरा राम की मौत के बाद उनके शव को गांव में दफनाया गया। मुखिया के परिवार ने दूसरा धर्म अपना लिया था, जिससे गांव वाले नाराज़ थे।

पिछले दो दिनों से गांव वाले विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और शव को बाहर निकालने की मांग कर रहे थे। गुरुवार को पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की एक जॉइंट टीम ने कड़ी सुरक्षा के बीच शव को बाहर निकाला। गांव में हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं। पुलिस ने पूरे गांव को किलेबंदी वाले इलाके में बदल दिया है।

Updated on:

19 Dec 2025 09:34 am

Published on:

19 Dec 2025 09:33 am

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / Kanker violence: कांकेर हिंसा का Video Viral, शव दफनाने को लेकर बढ़ा विवाद, धारा 144 लागू

कांकेर

छत्तीसगढ़

