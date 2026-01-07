7 जनवरी 2026,

बुधवार

राजनंदगांव

CG News: 17 बच्चों ने खा लिया जहरीला फल, एक-एक कर गिरने लगे मासूम, स्कूल में मचा हड़कंप

CG News: एक के बाद एक करीब 17 बच्चे बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगे। स्कूल परिसर में चीख-पुकार मच गई और आनन-फानन में सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

राजनंदगांव

image

Love Sonkar

Jan 07, 2026

CG News: 17 बच्चों ने खा लिया जहरीला फल, एक-एक कर गिरने लगे मासूम, स्कूल में मचा हड़कंप

जहरीला फल खाने से 17 बच्चे बीमार (Photo Patrika)

CG News: खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के करमतरा गांव बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ के शासकीय प्राथमिक स्कूल में मंगलवार सुबह प्रार्थना सभा के दौरान अचानक हड़कंप मच गया, जब एक के बाद एक करीब 17 बच्चे बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगे। स्कूल परिसर में चीख-पुकार मच गई और आनन-फानन में सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

अनजाने में खा लिया जहरीला फल

मिली जानकारी के अनुसार, स्कूल खुलने से पहले कुछ बच्चों ने खेल-खेल में स्कूल परिसर और आसपास उगे रतनजोत के पौधे से फल तोड़कर खा लिए थे। बच्चे इसके जहरीले प्रभाव से अनजान थे। जैसे ही प्रार्थना सभा शुरू हुई, जहर का असर बच्चों के शरीर पर दिखने लगा। बच्चों को जी मिचलाने, पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत हुई और वे देखते ही देखते बेहोश होने लगे।

इस गंभीर मामले में जिला शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही भी उजागर हुई है। जब इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) लालजी द्विवेदी से बात की गई, तो उन्होंने चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है। जिले के इतने बड़े हादसे से विभाग के मुखिया का अनजान रहना प्रशासनिक सतर्कता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

Updated on:

07 Jan 2026 10:32 am

Published on:

07 Jan 2026 10:31 am

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG News: 17 बच्चों ने खा लिया जहरीला फल, एक-एक कर गिरने लगे मासूम, स्कूल में मचा हड़कंप

