CG Railway Station: यात्रियों की सुविधा बढ़ी, अब टिकट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, जानें क्या है नए नियम…

CG Railway Station: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में रेल मंडल रायपुर में यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर नए-नए फैसले लिए जा रहे हैं। टिकट सुविधा को आसान बनाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। रेलवे की ओर से यूटीएस सिस्टम को पीआरएस बिल्डिंग में इसी हफ्ते शिफ्ट किया जाएगा। मंडल के अधिकारियों ने इस सिलसिले में स्टेशन का जायजा लिया है। रिजर्वेशन काउंटर में 3 से 4 काउंटर यूटीएस सिस्टम के लिए बढाए जाएंगे।