रायपुर

CG Railway Station: यात्रियों की सुविधा बढ़ी, अब टिकट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, जानें क्या है नए नियम…

CG Railway Station: रायपुर जिले में रेल मंडल रायपुर में यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर नए-नए फैसले लिए जा रहे हैं। टिकट सुविधा को आसान बनाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 01, 2025

CG Railway Station: यात्रियों की सुविधा बढ़ी, अब टिकट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, जानें क्या है नए नियम...(photo-patrika)
CG Railway Station: यात्रियों की सुविधा बढ़ी, अब टिकट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, जानें क्या है नए नियम...(photo-patrika)

CG Railway Station: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में रेल मंडल रायपुर में यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर नए-नए फैसले लिए जा रहे हैं। टिकट सुविधा को आसान बनाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। रेलवे की ओर से यूटीएस सिस्टम को पीआरएस बिल्डिंग में इसी हफ्ते शिफ्ट किया जाएगा। मंडल के अधिकारियों ने इस सिलसिले में स्टेशन का जायजा लिया है। रिजर्वेशन काउंटर में 3 से 4 काउंटर यूटीएस सिस्टम के लिए बढाए जाएंगे।

CG Railway Station: कमीशन बेस पर करेंगे भर्ती

टिकट सुविधा को आसान बनाने के लिए स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन (एटीवीएम) समेत मोबाइल यूटीएस टिकटिंग सेवा सब एक ही जगह मिलेगी। इससे यात्रियों को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। टिकट के लिए मारामारी से मुक्ति मिलेगी। सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि एक ही जगह आरक्षित, अनारक्षित और प्लेटफार्म टिकट की सुविधा मिलेगी।

ये भी पढ़ें

CG Railway Station: सज रहा रायपुर रेलवे स्टेशन, 16 एस्केलेटर, 42 लिफ्ट सहित मिलेगी कई सुविधाएं, जानें
रायपुर
सज रहा रायपुर रेलवे स्टेशन (फोटो सोर्स- पत्रिका)

रायपुर स्टेशन के लिए बिलासपुर जोन से 7 नई एटीवीएम मशीन मंगाई गई है। टिकट काउंटर, दो नंबर गेट, वीआईपी गेट, 7 नंबर प्लेटफार्म समेत अलग-अलग स्थानों में यात्रियों की सुविधा के लिए उपलब्ध रहेगी। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार पूरे जोन में सबसे ज्यादा एटीवीएम की सुविधा रायपुर मंडल में रहेगी। इसका कारण यह है कि यात्रियों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

यात्रियों को भटकना नहीं पड़ेगा

यूटीएस सिस्टम पीआरएस बिल्डिंग में होगा शिफ्ट इसी हफ्ते यूटीएस को पीआरएस बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा। एक ही जगह यात्रियों को सभी प्रकार की टिकट सुविधा मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। रायपुर के लिए 7 नई एटीवीएम मंगाई गई है, पहले से ही मंडल में 65 एटीवीएम के प्रस्ताव हैं। इसके संचालन के लिए जल्द ही लोगों को नियम के तहत भर्ती किया जाएगा।

टिकट वेंडिंग मशीन (एटीवीएम) के संचालन के लिए रायपुर रेल मंडल की ओर से इसी माह एटीवीएम सुविधा प्रदाता (फैसिलिटर) के रूप में लोगों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए जल्द ही आवेदन मंगाए जाएंगे। कमीशन बेस पर लोगों को रखा जाएगा। रायपुर मंडल में 19 एटीवीएम की सुविधा है। इसके संचालन के लिए फैसिलिटर रखे गए हैं। जल्द ही रायपुर मंडल में 65 नई एटीवीएम आने वाली है।

इसी माह 7 और नई एटीवीएम आएगी। संचालन के लिए इसी माह फैसिटिलर की भर्ती होगी। इसके लिए रेलवे जल्द ही सूचना जारी करने वाला है। सभी एटीवीएम के लिए दो शिफ्ट के लिए भर्ती होगी। वहीं, स्टैंडबाय के लिए भी लोग रखे जाएंगे। एटीवीएम चलाने के जिन लोगों को रखा जाएगा। उनमें सेवानिवृत्त समूह सी और डी रेलवे कर्मचारी और आम लोग पात्र होंगे।

Updated on:

01 Sept 2025 02:10 pm

Published on:

01 Sept 2025 02:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Railway Station: यात्रियों की सुविधा बढ़ी, अब टिकट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, जानें क्या है नए नियम…

