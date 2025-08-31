Indian Railway: रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, ट्रेनों की लेटलतीफी मिलेगी राहत, लगाया जा रहा ऑटोमेटिक सिग्नलिंग

ऑटोमेटिक सिग्नल के शुरू होते ही आउटर में ट्रेनों के ठहरने और लेटलतीफी जैसी समस्या से यात्रियों को छुटकारा मिलेगा। ट्रेन एक से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर एक के पीछे एक दौडे़गी। इस सिस्टम से ट्रेन के सिग्नल को क्रॉस करते ही पीछे की ट्रेन को उसकी दूरी समेत सारी जानकारी मिलती रहेगी। वहीं किसी प्रकार की समस्या होने पर भी पीछे वाली ट्रेन को पता चल जाएगा। इसके अनुसार वो ट्रेन खड़ी हो जाएगी।