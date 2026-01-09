Liquor Scam Case: शराब घोटाले में नया मोड़, अनवर ढेबर और केके श्रीवास्तव पर ED के बाद EOW की कार्रवाई

Liquor Scam Case: छत्तीसगढ़ के बहुत विवादित शराब घोटाले की जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। पहले से जेल में बंद अनवर ढेबर और के.के. श्रीवास्तव की कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) के बाद EOW भी एक्टिव हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जांच एजेंसी ने दोनों से पूछताछ के लिए कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट पिटीशन फाइल की है, जिससे आने वाले दिनों में केस में नए खुलासे होने की संभावना बढ़ गई है।