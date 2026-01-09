9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Liquor Scam Case: शराब घोटाले में नया मोड़, अनवर ढेबर और केके श्रीवास्तव पर ED के बाद EOW की कार्रवाई

Liquor Scam Case: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में जांच तेज हो गई है। ED के बाद अब EOW ने जेल में बंद अनवर ढेबर और केके श्रीवास्तव से पूछताछ के लिए कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट की याचिका दायर की है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 09, 2026

शराब घोटाला मामला (photo source- Patrika)

शराब घोटाला मामला (photo source- Patrika)

Liquor Scam Case: छत्तीसगढ़ के बहुत विवादित शराब घोटाले की जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। पहले से जेल में बंद अनवर ढेबर और के.के. श्रीवास्तव की कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) के बाद EOW भी एक्टिव हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जांच एजेंसी ने दोनों से पूछताछ के लिए कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट पिटीशन फाइल की है, जिससे आने वाले दिनों में केस में नए खुलासे होने की संभावना बढ़ गई है।

Liquor Scam Case: क्या है शराब घोटाला?

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान 2019 से 2023 तक शराब पॉलिसी में बदलाव करके पसंदीदा सप्लायर के ज़रिए शराब का घोटाला हुआ। लाइसेंस की शर्तें ऐसी थीं कि पसंदीदा कंपनियों को काम मिल सके। इन कंपनियों ने नकली होलोग्राम और सील बनाए।

यह काम नोएडा की एक कंपनी ने किया। इसके बाद नकली होलोग्राम वाली महंगी शराब की बोतलें सरकारी दुकानों से बेची गईं। होलोग्राम नकली होने की वजह से सरकार को बिक्री का पता नहीं चला और बिना एक्साइज टैक्स दिए शराब बिकती रही। इस तरह सरकार को 2165 करोड़ रुपये के टैक्स का चूना लगाया गया।

सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

Liquor Scam Case: यह पैसा नेताओं, अधिकारियों और मंत्रियों में बांटा गया, जिसमें कांग्रेस बिल्डिंग बनाने वाले लोग भी शामिल थे। शराब घोटाले में अब तक पूर्व एक्साइज मिनिस्टर कवासी लखमा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, पूर्व IAS ऑफिसर अनिल टुटेजा और एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा, एक्साइज डिपार्टमेंट के 28 अधिकारियों पर भी आरोप लगे थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

09 Jan 2026 04:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Liquor Scam Case: शराब घोटाले में नया मोड़, अनवर ढेबर और केके श्रीवास्तव पर ED के बाद EOW की कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

अमेरिका में रिसर्च करेगा कबीरधाम का लाल, स्पेस साइंस ट्रेनिंग के लिए हुआ चयन

CG News, research in America
रायपुर

रेल यात्रियों को बड़ी राहत! जनरल टिकट बुकिंग पर 3% छूट, UPI और नेट बैंकिंग यूजर्स को मिलेगा लाभ

जनरल टिकट बुकिंग पर 3% छूट (photo source- Patrika)
रायपुर

Online Satta: ऑनलाइन सट्टे पर बड़ी कार्रवाई, 50 लाख कैश के साथ 4 सटोरिए गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी को ऐसे दबोचा

4 सटोरिए गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

Tomato Price: महंगाई से राहत की खबर! टमाटर के दाम हुए आधे, आगे और सस्ता होने के आसार, जानें कीमत?

महंगाई से राहत की खबर (photo source- Patrika)
रायपुर

MIC Meeting: एनसीआर की तर्ज पर जल बोर्ड से बुझेगी प्यास, एमआईसी बैठक में 17 एजेंडों पर लगी मुहर

एनसीआर की तर्ज पर जल बोर्ड से बुझेगी प्यास (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.