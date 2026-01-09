CG News: सरकार का बड़ा फैसला! राज्य में खुलेंगे 12 नए पीएचसी, 144 पदों को मंजूरी

स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार नगर निगम चिरमिरी के कोरिया कालरी, खडग़वां जनपद के ग्राम पंचायत जरौंधा, कोंडागांव विकासखंड के ग्राम गोलावंड, बैकुंठपुर विकासखंड के ग्राम मुरमा, कोरिया जिले के ग्राम सकरिया, राजपुर विकासखंड के ग्राम सेवारी में पीएचसी खुलेगा। इसी तरह विकासखंड दरभा के ग्राम पोड़ागुड़ा तथा ग्राम चिंतापुर, दुलदुला विकासखंड के ग्राम करडेगा, विकासखंड फरसाबहार के ग्राम पेटामारा (अकीरा) तथा ग्राम गंझियाडीह और विकासखंड कुनकुरी के ग्राम केराडीह में पीएचसी खुलेगा।