9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

CG News: सरकार का बड़ा फैसला! राज्य में खुलेंगे 12 नए पीएचसी, 144 पदों को मंजूरी

CG News: राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने के लिए 12 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) खोले जाएंगे। इसके साथ ही 144 नए पदों को स्वीकृति दी गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 09, 2026

राज्य में खुलेंगे 12 नए पीएचसी (photo source- Patrika)

राज्य में खुलेंगे 12 नए पीएचसी (photo source- Patrika)

CG News: प्रदेश में 12 नए पीएचसी खोले जाएंगे। इनके लिए 144 पदों की स्वीकृति दी गई है। एक पीएचसी में एक मेडिकल अफसर समेत 12 नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ होंगे। पीएचसी खोलने की घोषणा राज्य बजट में की गई थी। नए अस्पताल खुलने से आसपास के ग्रामीणों को फायदा होगा। वे अपने गांवों में इलाज करवा सकेंगे।

CG News: इन जगहों में खुलेगा पीएचसी

स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार नगर निगम चिरमिरी के कोरिया कालरी, खडग़वां जनपद के ग्राम पंचायत जरौंधा, कोंडागांव विकासखंड के ग्राम गोलावंड, बैकुंठपुर विकासखंड के ग्राम मुरमा, कोरिया जिले के ग्राम सकरिया, राजपुर विकासखंड के ग्राम सेवारी में पीएचसी खुलेगा। इसी तरह विकासखंड दरभा के ग्राम पोड़ागुड़ा तथा ग्राम चिंतापुर, दुलदुला विकासखंड के ग्राम करडेगा, विकासखंड फरसाबहार के ग्राम पेटामारा (अकीरा) तथा ग्राम गंझियाडीह और विकासखंड कुनकुरी के ग्राम केराडीह में पीएचसी खुलेगा।

नए स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना

CG News: ग्रामीण स्तर पर भी मिलेंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आदेश के अनुसार, प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र में एक चिकित्सा अधिकारी, एक ग्रामीण चिकित्सा सहायक, एक फार्मासिस्ट ग्रेड 2, एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 3 स्टाफ नर्स, एक लैब टेक्निशियन, एक सहायक ग्रेड 3, 1 वार्ड ब्वॉय और 2 आया के पद शामिल हैं।

स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि नए स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना से राज्य के लोगों को ग्रामीण स्तर पर भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और जरूरतमंद लोगों का सही समय पर शीघ्र उपचार संभव हो सकेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

09 Jan 2026 11:14 am

Published on:

09 Jan 2026 11:13 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: सरकार का बड़ा फैसला! राज्य में खुलेंगे 12 नए पीएचसी, 144 पदों को मंजूरी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कोल्ड वेव की चपेट में छत्तीसगढ़, मकर संक्रांति तक राहत नहीं...

कोल्ड वेव की चपेट में छत्तीसगढ़, मकर संक्रांति तक राहत नहीं, रायपुर समेत कई जिलों में तापमान गिरा...(photo-patrika)
रायपुर

रायपुर जनदर्शन में CM साय ने दिव्यांगजनों को दी बड़ी राहत

रायपुर जनदर्शन में CM साय ने दिव्यांगजनों को दी बड़ी राहत, बैटरी ट्राइसिकल व व्हीलचेयर वितरित, देखें Photo(photo-patrika)
रायपुर

प्रसंगवश: हमारे छत्तीसगढ़ की नई पहचान चूहा अभयारण्य जिन्हें धान पसंद!

Dhan
ओपिनियन

CG Ration Card: छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, 16 हजार हितग्राहियों के नाम कटे, जानिए क्या है वजह

CG Ration: छत्तीसगढ़ में रद्द किये गए 300 राशन कार्ड, अब इन हितग्राहियों के भी कार्ड काटने की तैयारी
रायपुर

संवेदनशील शासन की मिसाल: जनदर्शन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मौके पर सुलझाईं समस्याएँ

संदवेनशील शासन की मिसाल: जनदर्शन में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मौके पर सुलझाईं समस्याएँ
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.