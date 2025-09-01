नई टीम के सहारे ही BJP लड़ेगी चुनाव, CM साय ने कहा- हमने एक हजार दिनों की बना ली है कार्ययोजना

भाजपा प्रदेश प्रभारी व बिहार के कैबिनेट मंत्री नितिन नबीन ने कहा, हमको जो जिमेदारी मिली है, उसे नई टीम के साथ पूरी ताकत से निर्वहन करेंगे। हमारा यह दायित्व है कि सरकार और पार्टी की दैनिक गतिविधियों को जनता तक हम नियमित रूप से पहुंचाकर सरकार और पार्टी के बारे में जनता में सकारात्मक धारणा को बढ़ाते हुए विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही झूठी बातों का तथ्यात्मक खंडन करें। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया जनता से, विशेषकर युवाओं के साथ जुड़ने का सबसे तेज और प्रभावी माध्यम है। यह पार्टी की नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों को उजागर करने और विपक्ष के झूठ का प्रत्युत्तर देने के लिए कार्य करता है।