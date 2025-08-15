बिलासपुर भाजपा की 17 नई पदाधिकारियों की घोषणा, इन 5 महिलाओं को भी मिली जगह, देखें नाम

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, प्रदेश महामंत्री संगठन पवन साय के अनुमोदन के बाद भारतीय जनता पार्टी शहर के जिला अध्यक्ष दीपक सिंह ठाकुर ने जिला पदाधिकारियों की सूची जारी की है। इसमें अजीत सिंह भोगल को जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अजीत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों में कार्य करने का अनुभव रखते हैं। इससे पहले वे दक्षिण मंडल के मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। अब पार्टी ने उन्हें जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है।