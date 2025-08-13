BREAKING: छत्तीसगढ़ BJP में बड़ा बदलाव, अध्यक्ष किरण सिंहदेव की टीम में नए चेहरों को मिला मौका, देखें नियुक्ति सूची

बता दें कि बीजेपी में नई नियुक्ति को लेकर लंबे समय चर्चा हो रही थी वहीं, आज सूची जारी होने से नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं नई नियुक्ति से प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव नई टीम के साथ नए जोश के साथ काम करेंगे। दूसरी ओर अभी तक साय मंत्रिमंडल में दो नए मंत्री के नामों को ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। फिलहाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव की टीम में किसे मौका मिला देखें..