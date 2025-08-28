BJP leader asked euthanasia: भाजपा नेता ने मांगी इच्छा मृत्यु तो पूर्व CM बघेल बोले- मैं कराऊंगा इलाज, मंत्री लक्ष्मी ने भिजवाया रायपुर

बिश्रामपुर. दो वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रायपुर आमसभा में शामिल होने जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं का वाहन बिलासपुर के पास हादसे का शिकार हो गया था। इसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इन्हीं में शामिल बिश्रामपुर भाजपा मंडल के पूर्व महामंत्री ग्राम पंचायत तेलईकछार निवासी विशंभर यादव की कमर में गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद से वे स्थायी रूप से दिव्यांग हो गए। इलाज नहीं होने से परेशान उन्होंने सरकार से कुछ दिन पूर्व इच्छा मृत्यु (BJP leader asked euthanasia) मांगी थी।
खबर पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने उनसे बात कर कहा कि वे रायपुर आएं और पूरा इलाज मैं कराऊंगा। इस बात की खबर लगते ही मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी व भाजपा सूरजपुर जिलाध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी बुधवार की शाम विश्वंभर यादव (BJP leader asked euthanasia) से मिलने पहुंचे। इसके बाद मंत्री ने उन्हें इलाज के लिए एंबुलेंस से रायपुर भिजवाया।
गौरतलब है कि 2 वर्ष पूर्व हुए हादसे के बाद प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व भाजपा नेताओं ने मृतकों व घायलों को तात्कालिक आर्थिक सहायता राशि के अलावा उपचार में मदद दी थी। लेकिन समय बीतने के साथ ही विशंभर यादव की जिंदगी बद से बदतर होती चली गई।
लगातार दर्द और दिव्यांगता से जूझते हुए उन्होंने इलाज के लिए कई बार दरवाजे खटखटाए, लेकिन न सरकार से मदद मिली और न ही पार्टी संगठन ने कोई ठोस कदम उठाया। अपनी बेबसी और पीड़ा को देखते हुए उन्होंने मीडिया के माध्यम से कुछ दिन पूर्व इच्छामृत्यु (BJP leader asked euthanasia) की मांग कर दी थी। इस मांग ने न केवल स्थानीय लोगों बल्कि पूरे प्रदेश को स्तब्ध कर दिया।
खबर मिलते ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने सूरजपुर जिले के कांग्रेसी नेता एवं अधिवक्ता पंकज तिवारी से बात कर उनके जरिए सीधे विशंभर यादव और उनकी पत्नी से फोन पर संवाद किया।
पूर्व सीएम भूपेश बघेल से बातचीत के दौरान विशंभर यादव ने अपने हालात बताते हुए कहा कि इलाज के अभाव में जीवन कठिन हो गया है। इस पर भूपेश बघेल ने संवेदनशील रुख अपनाते हुए कहा कि जीवन सबसे कीमती है, राजनीति बाद में आती है। आप इच्छामृत्यु जैसी सोच तुरंत वापस लें।
आपके इलाज के लिए हम खुद हर संभव मदद करेंगे। रायपुर में जब भी आप आएंगे, हम बेहतर चिकित्सकों से आपका इलाज प्राथमिकता के साथ कराएंगे। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भी विशंभर यादव से फोन पर बात कर उन्हें हिम्मत दिलाई और भविष्य में हर परिस्थिति में साथ देने का आश्वासन दिया।
वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के आश्वासन और संवेदनशील पहल से प्रभावित होकर विशंभर यादव व उनका परिवार इच्छामृत्यु (BJP leader asked euthanasia) की मांग वापस लेने को तैयार हो गया है।
जब पूर्व सीएम से विश्वंभर यादव (BJP leader asked euthanasia) की बातचीत की खबर कैबिनेट मंत्री व भटगांव विधायक लक्ष्मी राजवाड़े को हुई तो वे बुधवार की शाम उनसे मिलने उनके निवास स्थल पहुंची।
उनके साथ प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी व सूरजपुर भाजपा जिलाध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी भी मौजूद थे। मंत्री ने विश्वंभर यादव का हाल-चाल जाना और देर शाम इलाज के लिए एंबुलेंस से उन्हें रायपुर के लिए रवाना किया।