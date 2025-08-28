BJP leader asked euthanasia: भाजपा नेता ने मांगी इच्छा मृत्यु तो पूर्व CM बघेल बोले- मैं कराऊंगा इलाज, मंत्री लक्ष्मी ने भिजवाया रायपुर

बिश्रामपुर. दो वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रायपुर आमसभा में शामिल होने जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं का वाहन बिलासपुर के पास हादसे का शिकार हो गया था। इसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इन्हीं में शामिल बिश्रामपुर भाजपा मंडल के पूर्व महामंत्री ग्राम पंचायत तेलईकछार निवासी विशंभर यादव की कमर में गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद से वे स्थायी रूप से दिव्यांग हो गए। इलाज नहीं होने से परेशान उन्होंने सरकार से कुछ दिन पूर्व इच्छा मृत्यु (BJP leader asked euthanasia) मांगी थी।