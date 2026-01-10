10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

ITI पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका! रायपुर में 12 जनवरी को प्लेसमेंट मेला, जानें पूरी detail…

CG ITI Job Placement Camp: शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) रायपुर द्वारा 12 जनवरी 2026 को एक दिवसीय प्लेसमेंट एवं अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया जा रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 10, 2026

रायपुर में 12 जनवरी को प्लेसमेंट मेला(photo-AI)

रायपुर में 12 जनवरी को प्लेसमेंट मेला(photo-AI)

CG ITI Job Placement Camp: छत्तीसगढ़ के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) रायपुर द्वारा 12 जनवरी 2026 को एक दिवसीय प्लेसमेंट एवं अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया जा रहा है। यह मेला प्रातः 9:30 बजे से शुरू होगा, जिसमें आईटीआई उत्तीर्ण युवाओं को निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाइयों में रोजगार और प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा।

CG ITI Job Placement Camp: कई बड़ी कंपनियां होंगी शामिल

इस प्लेसमेंट मेले में रायपुर एवं आसपास की अनेक नामी औद्योगिक कंपनियां भाग लेंगी। प्रमुख रूप से जिंदल स्टील प्लांट मंदिर हसौद, जायसवाल निको सिलतरा, मोनेट प्लांट, हीरा-सीता इस्पात प्लांट, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, अदाणी ग्रुप, सोलर इंडस्ट्रीज, हुंडई, कल्पतरु पावर, ड्यूराटेक, प्रेस्टीज मेटालिक, रघुनाथ इंडस्ट्रीज सहित अन्य प्रतिष्ठान युवाओं का चयन करेंगे।

सभी ट्रेड के आईटीआई पास अभ्यर्थी होंगे पात्र

इस मेले में सभी ट्रेडों से आईटीआई उत्तीर्ण छात्र-छात्राएं भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थियों को रोजगार के साथ-साथ अप्रेंटिसशिप के माध्यम से उद्योगों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा।

दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य

इच्छुक अभ्यर्थियों से अनुरोध किया गया है कि वे बायोडाटा, आईटीआई प्रमाण पत्र, पहचान पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित हों, ताकि चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

यहां होगा आयोजन

प्लेसमेंट एवं अप्रेंटिसशिप मेला शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सड्डू में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन एम.जी.एम. आई हॉस्पिटल के सामने, विधानसभा रोड, रायपुर स्थित परिसर में होगा, जहां अभ्यर्थी निर्धारित समय पर पहुंचकर रोजगार एवं अप्रेंटिसशिप के अवसरों का लाभ उठा सकेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

10 Jan 2026 09:06 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / ITI पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका! रायपुर में 12 जनवरी को प्लेसमेंट मेला, जानें पूरी detail…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

LPG सिलेंडर के ताजा रेट जारी, उपभोक्ताओं को लगा बड़ा झटका

LPG Cylinder Rate: नए साल में महंगाई की मार! LPG सिलेंडर 11 रुपए महंगा, उपभोक्ताओं को लगा बड़ा झटका...(photo-patrika)
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव अमिताभ जैन बने मुख्य सूचना आयुक्त, दो सूचना आयुक्त भी नियुक्त, अधिसूचना जारी

CG News: अमिताभ जैन तीन महीने बने रहेंगे मुख्य सचिव, कैबिनेट के दौरान दिल्ली से आया फोन ने बदला समीकरण
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ के इस जिले में नीली क्रांति की नई शुरुआत, मछली के साथ झींगा पालन बनेगा किसानों की समृद्धि का आधार

CG Video: झींगा मछली खाने से 3 लोगों की बिगड़ी तबियत, एक महिला की मौत, फैली सनसनी
रायपुर

राज्यपाल रमेन डेका ने प्रथम राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी का किया शुभारंभ, युवाओं से राष्ट्र निर्माण में योगदान का आहान

रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गोवा में आयोजित आदि लोकोत्सव पर्व–2025 में हुए शामिल

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025–26 की घोषणा, छत्तीसगढ़ के श्रेष्ठ प्रशासनिक नवाचारों को मिलेगा सम्मान
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.