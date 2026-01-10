ITI पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका! रायपुर में 12 जनवरी को प्लेसमेंट मेला, जानें पूरी detail…

CG ITI Job Placement Camp: छत्तीसगढ़ के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) रायपुर द्वारा 12 जनवरी 2026 को एक दिवसीय प्लेसमेंट एवं अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया जा रहा है। यह मेला प्रातः 9:30 बजे से शुरू होगा, जिसमें आईटीआई उत्तीर्ण युवाओं को निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाइयों में रोजगार और प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा।