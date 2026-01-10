ITI पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका! रायपुर में 12 जनवरी को प्लेसमेंट मेला, जानें पूरी detail…

रायपुर में 12 जनवरी को प्लेसमेंट मेला(photo-AI)
CG ITI Job Placement Camp: छत्तीसगढ़ के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) रायपुर द्वारा 12 जनवरी 2026 को एक दिवसीय प्लेसमेंट एवं अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया जा रहा है। यह मेला प्रातः 9:30 बजे से शुरू होगा, जिसमें आईटीआई उत्तीर्ण युवाओं को निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाइयों में रोजगार और प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा।
इस प्लेसमेंट मेले में रायपुर एवं आसपास की अनेक नामी औद्योगिक कंपनियां भाग लेंगी। प्रमुख रूप से जिंदल स्टील प्लांट मंदिर हसौद, जायसवाल निको सिलतरा, मोनेट प्लांट, हीरा-सीता इस्पात प्लांट, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, अदाणी ग्रुप, सोलर इंडस्ट्रीज, हुंडई, कल्पतरु पावर, ड्यूराटेक, प्रेस्टीज मेटालिक, रघुनाथ इंडस्ट्रीज सहित अन्य प्रतिष्ठान युवाओं का चयन करेंगे।
इस मेले में सभी ट्रेडों से आईटीआई उत्तीर्ण छात्र-छात्राएं भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थियों को रोजगार के साथ-साथ अप्रेंटिसशिप के माध्यम से उद्योगों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा।
इच्छुक अभ्यर्थियों से अनुरोध किया गया है कि वे बायोडाटा, आईटीआई प्रमाण पत्र, पहचान पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित हों, ताकि चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
प्लेसमेंट एवं अप्रेंटिसशिप मेला शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सड्डू में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन एम.जी.एम. आई हॉस्पिटल के सामने, विधानसभा रोड, रायपुर स्थित परिसर में होगा, जहां अभ्यर्थी निर्धारित समय पर पहुंचकर रोजगार एवं अप्रेंटिसशिप के अवसरों का लाभ उठा सकेंगे।
