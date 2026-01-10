LPG Cylinder Rate: नए साल में महंगाई की मार! LPG सिलेंडर 11 रुपए महंगा, उपभोक्ताओं को लगा बड़ा झटका…

LPG Cylinder Rate: छत्तीसगढ़ के रायपुर में नए साल की शुरुआत में आम उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगा है। तेल कंपनियों ने 14.2 किलो घरेलू LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में 11 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। इससे पहले वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे, जिसके बाद घरेलू गैस के रेट को लेकर उपभोक्ता इंतजार कर रहे थे।