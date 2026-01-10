LPG Cylinder Rate: नए साल में महंगाई की मार! LPG सिलेंडर 11 रुपए महंगा, उपभोक्ताओं को लगा बड़ा झटका…

LPG Cylinder Rate: नए साल में महंगाई की मार! LPG सिलेंडर 11 रुपए महंगा, उपभोक्ताओं को लगा बड़ा झटका...(photo-patrika)
LPG Cylinder Rate: छत्तीसगढ़ के रायपुर में नए साल की शुरुआत में आम उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगा है। तेल कंपनियों ने 14.2 किलो घरेलू LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में 11 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। इससे पहले वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे, जिसके बाद घरेलू गैस के रेट को लेकर उपभोक्ता इंतजार कर रहे थे।
तेल कंपनियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर में बदलाव का असर घरेलू गैस की कीमतों पर पड़ा है। इसी वजह से इस महीने सिलेंडर के दामों में हल्का इजाफा किया गया है।
घरेलू LPG सिलेंडर के दाम देश के अलग-अलग शहरों में अलग-अलग तय किए जाते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों के साथ-साथ छोटे शहरों में भी नए रेट लागू कर दिए गए हैं। कई जगह कीमतों में मामूली बढ़ोतरी हुई है, जबकि कुछ शहरों में दाम स्थिर रखे गए हैं।
सब्सिडी वाले और बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में अंतर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जिन उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलती है, उनके खाते में तय राशि बाद में ट्रांसफर की जाती है, जबकि बाकी उपभोक्ताओं को पूरी कीमत चुकानी होती है।
रसोई गैस हर परिवार की बुनियादी जरूरत है। ऐसे में सिलेंडर के दाम बढ़ने से आम परिवारों के मासिक बजट पर सीधा असर पड़ना तय है। खासकर मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए यह बढ़ोतरी चिंता का विषय बन सकती है।
तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे गैस बुकिंग से पहले अपनी नजदीकी गैस एजेंसी या आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने शहर का लेटेस्ट रेट जरूर जांच लें, ताकि किसी तरह की असुविधा न हो।
