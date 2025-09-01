Patrika LogoSwitch to English

Crime News: पालतू श्वान ने भौंका तो दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, मचा बवाल… थाने पहुंचा मामला

Crime News: बिलासपुर जिले के सकरी थाना क्षेत्र के शुभारंभ कॉलोनी भरनी में पालतू श्वान को लेकर हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद मामला गाली-गलौज, मारपीट और अश्लील हरकत तक पहुंच गया।

Crime News: बिलासपुर जिले के सकरी थाना क्षेत्र के शुभारंभ कॉलोनी भरनी में पालतू श्वान को लेकर हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद मामला गाली-गलौज, मारपीट और अश्लील हरकत तक पहुंच गया। अब इस प्रकरण में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

पहली रिपोर्ट में महिला प्रियंका लहरे ने पड़ोसी योगेश विश्वकर्मा पर आरोप लगाया कि 30 अगस्त की रात करीब 11.10 बजे योगेश ने उनके पालतू श्वान पर गिट्टी फेंका। जब उसने विरोध किया तो योगेश ने गालियां दीं और गले से पकडकऱ अश्लील हरकत की कोशिश की। शोर सुनकर उसका पति दिपेश धु्व पहुंचा तो योगेश ने उसे भी गाली-गलौज करते हुए धमकाया। पुलिस ने इस रिपोर्ट पर योगेश के खिलाफ धारा 115(2), 296 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया।

पालतू श्वान ने भौंका तो दो पक्षों में मारपीट

वहीं दूसरी तरफ, योगेश विश्वकर्मा ने अपनी ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसके मुताबिक, जब वह घर से बाहर निकला तो दिपेश का पालतू श्वास भौंकने लगा। उसे शांत कराने उस पर हल्के से पत्थर फेंका। इस पर प्रियंका और उसके पति दिपेश ने उसके घर आकर दरवाजा खटखटाया, गालियां दीं और मारपीट की। लोहे की छड़ दिखाते हुए जान से मारने की धमकी भी दी।पुलिस ने पति-पत्नी के खिलाफ धारा 115(2), 296, 3(5), 351(2) के तहत केस दर्ज किया।

