Crime News: पालतू श्वान ने भौंका तो दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, मचा बवाल… थाने पहुंचा मामला

वहीं दूसरी तरफ, योगेश विश्वकर्मा ने अपनी ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसके मुताबिक, जब वह घर से बाहर निकला तो दिपेश का पालतू श्वास भौंकने लगा। उसे शांत कराने उस पर हल्के से पत्थर फेंका। इस पर प्रियंका और उसके पति दिपेश ने उसके घर आकर दरवाजा खटखटाया, गालियां दीं और मारपीट की। लोहे की छड़ दिखाते हुए जान से मारने की धमकी भी दी।पुलिस ने पति-पत्नी के खिलाफ धारा 115(2), 296, 3(5), 351(2) के तहत केस दर्ज किया।