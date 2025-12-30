बस्तर में छात्रों के लिए बड़ी पहल! कक्षा 3 से 8 तक खुलेंगे जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट, जानें जरूरी डिटेल्स

बैंक आमतौर पर सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस न रखने पर पेनल्टी लेते हैं। सरकारी स्कॉलरशिप के तहत मिलने वाली रकम लिमिटेड होती है, और मिनिमम बैलेंस की ज़रूरतों की वजह से, बच्चों के अकाउंट से अक्सर पैसे कट जाते थे, जिससे उन्हें सरकारी प्रोग्राम का असली फ़ायदा नहीं मिल पाता था। इसे देखते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन ने फ़ैसला किया है कि ग्रेड 3 से 8 तक के स्टूडेंट्स के अकाउंट अब पूरी तरह से ज़ीरो-बैलेंस वाले होंगे।