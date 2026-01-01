1 जनवरी 2026,

गुरुवार

जगदलपुर

Fraud News: बीमा पॉलिसी के नाम पर 20 लाख की ठगी, दिल्ली से ऑपरेट हो रहा था फर्जी कॉल-सेंटर

Fraud News: दिल्ली में चल रहे फर्जी कॉल-सेंटर का बस्तर पुलिस ने खुलासा किया है। बीमा पॉलिसी के नाम पर एक युवक से 20 लाख रुपये की ठगी की गई थी।

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 01, 2026

युवक से 20 लाख की ठगी (photo source- Patrika)

युवक से 20 लाख की ठगी (photo source- Patrika)

Fraud News: छत्तीसगढ़ में बस्तर पुलिस ने दिल्ली में स्थित फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। इस कॉल सेंटर के माध्यम से इंश्योरेंस के नाम पर बस्तर जिले के एक युवक से करीब 20 लाख रुपए ठगे थे। मामले की FIR के बाद पुलिस दिल्ली पहुंची। जहां से 4 युवतियों समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामला नगरनार थाना क्षेत्र का है।

Fraud News: ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से हुई धोखाधड़ी

दरअसल, एक युवक ने थाने में FIR दर्ज करवाई की बीमा अभिकर्ता अंचल हिल के माध्यम से बजाज एलियांज इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की बीमा पॉलिसी फ्यूचर गेन साल 2020 में लिया था। जिसमें मुझे एजेंट ने जानकारी दी कि एकमुश्त एक लाख रुपए जमा किए जाने पर 10 साल बाद रकम दोगुना प्राप्त होगी।

अच्छा मुनाफा का लालच देकर तरह-तरह के प्रोसेसिंग फीस भुगतान करने के नाम पर लगभग 20 लाख रुपए अलग-अलग खाते में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवाकर धोखाधड़ी की गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज किया। जिसके बाद SP शलभ सिन्हा ने जवानों की एक टीम बनाई। मामला साइबर सेल से जुड़ा हुआ था।

मौके से 5 आरोपियों को पकड़ा गया

Fraud News: जिसके बाद साइबर सेल प्रभारी DSP गीतिका साहू के नेतृत्व में टीम बनाई गई। टीम ने बैंक ट्रांजेक्शन, खातों की जांच, सिम की जांच की। जिसके बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम को दिल्ली भेजा गया। जहां जनकपुरी में स्थित कॉल सेंटर पहुंचकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सभी ने अपना नाम ओम प्रकाश गुप्ता, दक्षा उर्फ नेहा, शिखा गुप्ता, खुशी और अंजली चौधरी बताया।

SP बोले- अनजान कॉल पर विश्वास न करें

SP शलभ सिन्हा ने कहा कि, मौके से इनके पास से 6 मोबाइल, अलग-अलग बैंक के खाते, 2 रजिस्टर, वायरलेस, DVR समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इंश्योरेंस के लिए किसी भी अनजान के कॉल या मैसेज पर विश्वास न करें। साथ ही निजी जानकारी किसी के भी साथ शेयर न करें।

Published on:

01 Jan 2026 02:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Fraud News: बीमा पॉलिसी के नाम पर 20 लाख की ठगी, दिल्ली से ऑपरेट हो रहा था फर्जी कॉल-सेंटर

