Fraud News: बीमा पॉलिसी के नाम पर 20 लाख की ठगी, दिल्ली से ऑपरेट हो रहा था फर्जी कॉल-सेंटर

Fraud News: जिसके बाद साइबर सेल प्रभारी DSP गीतिका साहू के नेतृत्व में टीम बनाई गई। टीम ने बैंक ट्रांजेक्शन, खातों की जांच, सिम की जांच की। जिसके बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम को दिल्ली भेजा गया। जहां जनकपुरी में स्थित कॉल सेंटर पहुंचकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सभी ने अपना नाम ओम प्रकाश गुप्ता, दक्षा उर्फ नेहा, शिखा गुप्ता, खुशी और अंजली चौधरी बताया।