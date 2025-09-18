CG Loan Scam: केसीसी लोन धोखाधड़ी का पुलिस ने किया पर्दाफाश, 16.50 लाख की कर दी धोखाधड़ी

CG Loan Scam: कबीरधाम पुलिस ने वित्तीय धोखाधड़ी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस प्रकरण में कुल 16.50 लाख रुपए के केसीसी लोन की राशि का दुरुपयोग कर प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी की गई थी।
प्रार्थी गणेश राम धुर्वे निवासी ग्राम बुचीपारा थाना पंडरिया ने 24 फरवरी 2025 को थाना कुकदुर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि माह जुलाई 2024 में नेतराम डहरिया नामक व्यक्ति ने खुद को बैंक का लोन एजेंट बताकर प्रार्थी से उसके कृषि भूमि के दस्तावेज व हस्ताक्षर प्राप्त किए। इसके बाद उसने अपने साथी बैंक कर्मी के साथ मिलकर प्रार्थी के नाम पर 16.50 लाख रुपए का केसीसी लोन स्वीकृत कराया और उक्त राशि को प्रार्थी के बैंक खाते से एटीएम व ऑनलाइन माध्यम से स्वयं आहरित कर लिया।
रिपोर्ट पर थाना कुकदुर में धारा 318(4), 3(5) बीएनएस 2023 व धारा 66(सी) आईटी एक्ट 2000 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रार्थी व गवाहों के कथन लेखबद्ध किए गए। एक्सिस बैंक शाखा कवर्धा से प्रार्थी के केसीसी लोन खाता व सेविंग खाता से संबंधित दस्तावेज, एकाउंट ओपनिंग फॉर्म व ट्रांजेक्शन डिटेल जप्त की गई।
इसी प्रकार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा चंदनीडीह रायपुर से आरोपी गिरीश कुमार वर्मा के सेविंग खाता का एकाउंट ओपनिंग फॉर्म व ट्रांजेक्शन डिटेल जप्त किए गए। थाना प्रभारी कुकदुर निरीक्षक आशीष कंसारी ने बताया कि विवेचना के दौरान आरोपी गिरीश कुमार वर्मा निवासी कुहारी जिला दुर्ग, नेतराम डहरिया निवासी इंदौरी जिला कबीरधाम को 15 सितंबर २०25 को गिरतार कर बुधवार को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भेजा गया।