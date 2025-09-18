CG Loan Scam: केसीसी लोन धोखाधड़ी का पुलिस ने किया पर्दाफाश, 16.50 लाख की कर दी धोखाधड़ी

प्रार्थी गणेश राम धुर्वे निवासी ग्राम बुचीपारा थाना पंडरिया ने 24 फरवरी 2025 को थाना कुकदुर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि माह जुलाई 2024 में नेतराम डहरिया नामक व्यक्ति ने खुद को बैंक का लोन एजेंट बताकर प्रार्थी से उसके कृषि भूमि के दस्तावेज व हस्ताक्षर प्राप्त किए। इसके बाद उसने अपने साथी बैंक कर्मी के साथ मिलकर प्रार्थी के नाम पर 16.50 लाख रुपए का केसीसी लोन स्वीकृत कराया और उक्त राशि को प्रार्थी के बैंक खाते से एटीएम व ऑनलाइन माध्यम से स्वयं आहरित कर लिया।