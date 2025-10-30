भिलाई टाउनशिप में अवैध कब्जों का बोलबाला! 90% मकान किराए पर, BSP को हर साल 6 करोड़ का नुकसान…

टाउनशिप के जिन आवासों पर कब्जा है, उनमें से करीब 90 प्रतिशत मकान किराए पर चल रहे हैं। कुछ आवासों पर राजनीतिक संरक्षण भी बताया जा रहा है। नगर सेवाएं विभाग केवल उन्हीं मकानों को खाली करवाता है, जिनका मामला कोर्ट से आदेशित होता है। बाकी जगह के लिए ‘नोटिस प्रक्रिया’ सिर्फ कागजों पर चल रही है।