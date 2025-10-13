Diwali Bonus 2025: बंपर दिवाली बोनस..! सेल अधिकारियों को मिलेगा 1.6 अरब का PRP, BSP के खाते में आएंगे 65 करोड़ रुपए…

सेल वित्त वर्ष 2022-23 में 1903 करोड़ मुनाफे में था। वहीं वित्त वर्ष 2023-24 में कर के पश्चात सेल को 2,733 करोड़ लाभ हुआ है। अधिकारियों की संख्या भी पहले से कम हो गई है। जिसकी वजह से अधिकारियों को पीआरपी लगभग दोगुना मिलेगा। पीआरपी के फार्मूला में पिछले साल से प्रॉफिट बढ़ता है, तब पीआरपी 5 फीसदी तक दिया जाता है। वहीं जब प्रॉफिट का ग्राफ गिरता है, तब पीआरपी पीबीटी का 3 फीसदी दिया जाता है। इस बार प्रॉफिट बढ़ा है, इस वजह से पीआरपी 5 फीसदी तक दिया जाएगा।