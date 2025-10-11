CG News: सराफा कारोबारी के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू और एसीबी की ताबड़तोड़ छापेमारी, घर और दुकान पर एक साथ कार्रवाई

CG News: आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शुक्रवार को शहर के एक प्रमुख सराफा व्यापारी के ठिकानों पर दबिश दी। कार्रवाई नंदई चौक स्थित व्यापारी के निजी आवास और गुड़ाखू लाइन में संचालित ज्वेलर्स की दुकान पर की गई। चार गाडिय़ों में पहुंचे अधिकारियों ने दुकान और घर को घेरते हुए दस्तावेज, नकदी, आभूषण व अन्य संपत्ति की गहन तलाशी शुरू की।