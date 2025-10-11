CG News: सराफा कारोबारी के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू और एसीबी की ताबड़तोड़ छापेमारी, घर और दुकान पर एक साथ कार्रवाई

CG News: आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शुक्रवार को शहर के एक प्रमुख सराफा व्यापारी के ठिकानों पर दबिश दी। कार्रवाई नंदई चौक स्थित व्यापारी के निजी आवास और गुड़ाखू लाइन में संचालित ज्वेलर्स की दुकान पर की गई। चार गाडिय़ों में पहुंचे अधिकारियों ने दुकान और घर को घेरते हुए दस्तावेज, नकदी, आभूषण व अन्य संपत्ति की गहन तलाशी शुरू की।
यह छापा अवैध लेनदेन और काले धन से जुड़ी शिकायतों पर मारा गया है। टीम ने अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि कार्रवाई में क्या-क्या बरामद हुआ।
नतीजों पर सबकी नजर : इस बार की छापेमारी को लेकर भी स्थानीय व्यापारी और नागरिकों में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह कार्रवाई सरकार की भ्रष्टाचार और टैक्स चोरी के खिलाफ कड़ी नीति का हिस्सा है।
यह व्यापारी तीन साल पहले भी ईओडब्ल्यू और एसीबी की रडार पर आ चुका है। उस समय की कार्रवाई में 500 किलो से अधिक चांदी और डेढ़ किलो सोना जब्त किया गया था। अब एक बार फिर हुई रेड ने व्यापारिक जगत और आम लोगों के बीच हलचल मचा दी है।
