कोई भूखा न सोए..! रेलवे स्टेशन पर हर रात गरीबों को मिलता है मुफ्त भोजन, 15 साल पुरानी नेक यात्रा जारी…

ब्रिजेश ने बताया कि उनके साथी और संस्था के सदस्य हर रात रेलवे स्टेशन के पास एक होटल के पास इक_ा होते हैं। इस दौरान उनके भवन में खाना तैयार करने के लिए मजदूर काम करते हैं और फिर रात 9 बजे से लेकर देर रात तक भूखे लोगों को भोजन परोसा जाता है। इस दौरान करीब 100 से 130 लोग रोजाना संस्था की भंडारे सेवा का लाभ उठाते हैं।