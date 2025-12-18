CG Dense Fog Update: छत्तीसगढ़ में दिसंबर में पहली बार इतना घना कोहरा, ठंडी हवाओं ने बढ़ाई दिक्कत

CG Dense Fog Update: छत्तीसगढ़ में दिसंबर में पहली बार इतना घना कोहरा, ठंडी हवाओं ने बढ़ाई दिक्कत(photo-patrika)
CG Dense Fog Update: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में दिसंबर माह में पहली बार घना कोहरा छाया रहा। सुबह करीब 7:30 बजे तक कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता बेहद कम रही, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। नेशनल हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई और कई स्थानों पर लंबी कतारें लग गईं।
दिसंबर की शुरुआत में ही तापमान में लगातार गिरावट दर्ज होने से ठंड का असर तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। तापमान में कमी के चलते आम जनजीवन प्रभावित होने लगा है। सर्दी-खांसी और वायरल फीवर के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है।
सुबह और शाम चल रही ठंडी हवाओं ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। जिले का न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जबकि वनांचल क्षेत्रों में भी कोहरे का असर साफ नजर आने लगा है। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड का असर अब राजनांदगांव के साथ-साथ खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों में भी देखने को मिल रहा है। जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है।
छुरिया, चिचोला, डोंगरगांव, बागनदी, डोंगरगढ़, घुमका और एलबी नगर सहित अन्य क्षेत्रों में भी लोग ठंड से बेहाल नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार, जिले का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान लगातार नीचे बना हुआ है। ठंड बढ़ने के साथ ही आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना जताई जा रही है।
