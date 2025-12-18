18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

CG Dense Fog Update: छत्तीसगढ़ में दिसंबर में पहली बार इतना घना कोहरा, ठंडी हवाओं ने बढ़ाई दिक्कत

CG Dense Fog Update: राजनांदगांव जिले में दिसंबर माह में पहली बार घना कोहरा छाया रहा। सुबह करीब 7:30 बजे तक कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता बेहद कम रही।

less than 1 minute read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Shradha Jaiswal

Dec 18, 2025

CG Dense Fog Update: छत्तीसगढ़ में दिसंबर में पहली बार इतना घना कोहरा, ठंडी हवाओं ने बढ़ाई दिक्कत(photo-patrika)

CG Dense Fog Update: छत्तीसगढ़ में दिसंबर में पहली बार इतना घना कोहरा, ठंडी हवाओं ने बढ़ाई दिक्कत(photo-patrika)

CG Dense Fog Update: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में दिसंबर माह में पहली बार घना कोहरा छाया रहा। सुबह करीब 7:30 बजे तक कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता बेहद कम रही, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। नेशनल हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई और कई स्थानों पर लंबी कतारें लग गईं।

दिसंबर की शुरुआत में ही तापमान में लगातार गिरावट दर्ज होने से ठंड का असर तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। तापमान में कमी के चलते आम जनजीवन प्रभावित होने लगा है। सर्दी-खांसी और वायरल फीवर के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है।

CG Dense Fog Update: ठंड ने बढ़ाई परेशानी

सुबह और शाम चल रही ठंडी हवाओं ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। जिले का न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जबकि वनांचल क्षेत्रों में भी कोहरे का असर साफ नजर आने लगा है। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड का असर अब राजनांदगांव के साथ-साथ खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों में भी देखने को मिल रहा है। जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है।

छुरिया, चिचोला, डोंगरगांव, बागनदी, डोंगरगढ़, घुमका और एलबी नगर सहित अन्य क्षेत्रों में भी लोग ठंड से बेहाल नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार, जिले का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान लगातार नीचे बना हुआ है। ठंड बढ़ने के साथ ही आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना जताई जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 12:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG Dense Fog Update: छत्तीसगढ़ में दिसंबर में पहली बार इतना घना कोहरा, ठंडी हवाओं ने बढ़ाई दिक्कत

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ में अजीब-ओ-गरीब मामला: तीसरी कक्षा की छात्राएं बार-बार हो रहीं बेहोश, मचा हड़कंप

स्कूल में छात्राओं के बेहोश होने से हड़कंप (फोटो सोर्स- पत्रिका)
राजनंदगांव

AI से एडिट कर बनाए जा रहे नकली ई-टिकट

रेल यात्री रहें सावधान! AI से एडिट कर बनाए जा रहे नकली ई-टिकट(photo-patrika)
राजनंदगांव

खैरागढ़ में दिखा दुर्लभ प्रवासी पक्षी ‘स्टेपे गल

छत्तीसगढ़ के जंगलों में कैमरे में कैद हुआ दुर्लभ प्रवासी पक्षी स्टेपे गल, रूसे जलाशय बना सुरक्षित ठिकाना...(photo-patrika)
राजनंदगांव

लेडी सिंघम SP अंकिता शर्मा की ने कई पुलिसकर्मियों का किया ट्रांसफर

तबादला (फोटो सोर्स: पत्रिका)
राजनंदगांव

फर्जी फसल बीमा से 23 लाख रुपए की सेंध, दो गिरफ्तार

फर्जी फसल बीमा से 23 लाख रुपए की सेंध (फोटो सोर्स- पत्रिका)
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.