CG Dense Fog Update: छत्तीसगढ़ में दिसंबर में पहली बार इतना घना कोहरा, ठंडी हवाओं ने बढ़ाई दिक्कत

सुबह और शाम चल रही ठंडी हवाओं ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। जिले का न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जबकि वनांचल क्षेत्रों में भी कोहरे का असर साफ नजर आने लगा है। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड का असर अब राजनांदगांव के साथ-साथ खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों में भी देखने को मिल रहा है। जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है।