छत्तीसगढ़ में अजीब-ओ-गरीब मामला: तीसरी कक्षा की छात्राएं बार-बार हो रहीं बेहोश, मचा हड़कंप

स्कूल में छात्राओं के बेहोश होने से हड़कंप (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG News: खैरागढ़ के सडक़ अतरिया इलाके में स्थित प्राथमिक शाला खैरबना में पिछले एक सप्ताह से रहस्यमयी घटनाएं घट रही हैं, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में चिंता का माहौल बना हुआ है। तीसरी कक्षा की छात्राएं अचानक बेहोश होकर गिरने की घटनाओं का शिकार हो रही हैं। कभी कक्षा में, तो कभी प्रार्थना के बाद मासूम छात्राएं बेहोश हो जाती हैं और कुछ समय बाद वे सामान्य भी हो जाती हैं। लेकिन यह घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं।
बुधवार को भी यह सिलसिला जारी रहा। प्रार्थना के बाद जब छात्राएं कक्षाओं में पहुंचीं, तो अचानक तीन छात्राएं बेसुध होकर गिर पड़ीं। इसके बाद धीरे-धीरे दो और छात्राएं भी बेहोश हो गईं। कुछ समय बाद छात्राएं स्वयं होश में आ गईं, लेकिन इसके बाद चार से पांच और छात्राएं अचानक बेहोश हो गईं। इस घटनाक्रम ने सबको हैरान कर दिया और अब यह बड़ा सवाल बन चुका है कि आखिर इन बच्चियों के बेहोश होने का कारण क्या है?
सूचना मिलते ही ब्लॉक चिकित्सा टीम तत्काल स्कूल पहुंची और छात्राओं की जांच शुरू की। स्कूल परिसर में ही एक चिकित्सा शिविर स्थापित किया गया, जिसमें छात्राओं की हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच की गई। ब्लड सैंपल भी लिए गए, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि अब तक छात्राओं के बेहोश होने का कोई ठोस कारण सामने नहीं आ सका है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमएचओ आशीष शर्मा ने स्थिति का संज्ञान लिया और मेडिकल बोर्ड की जांच के लिए बेहोश छात्राओं को एंबुलेंस से सिविल अस्पताल खैरागढ़ भेजा गया। वहां उनका उच्च स्तरीय परीक्षण किया जा रहा है। चिकित्सा विभाग का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
इसके अलावा जिले के कलक्टर इंद्रजीत चंद्रवाल और जिला पंचायत सीईओ प्रेम पटेल भी खुद प्राथमिक शाला खैरबना पहुंचे। उन्होंने स्कूल परिसर का निरीक्षण किया और शिक्षकों से पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली। कलेक्टर और सीईओ ने छात्र-छात्राओं से भी बातचीत की और उनकी तबीयत, डर तथा स्कूल के माहौल के बारे में पूछा।
अधिकारियों ने कक्षाओं, मिड-डे मील रसोई, पेयजल स्रोत और आसपास के वातावरण का भी जायजा लिया। संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि किसी भी संभावित कारण (CG News) को नजरअंदाज न किया जाए। साथ ही जांच पूरी होने तक बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
हालात की गंभीरता को देखते हुए कई पालकों ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता, वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। इससे न केवल प्राथमिक शाला बल्कि पूर्व माध्यमिक शाला की शिक्षण व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है।
घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रभावित छात्राओं की मेडिकल बोर्ड की ओर से जांच कराई गई है। रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। - आशीष शर्मा, सीएमएचओ खैरागढ़
