छत्तीसगढ़ में अजीब-ओ-गरीब मामला: तीसरी कक्षा की छात्राएं बार-बार हो रहीं बेहोश, मचा हड़कंप

CG News: खैरागढ़ के सडक़ अतरिया इलाके में स्थित प्राथमिक शाला खैरबना में पिछले एक सप्ताह से रहस्यमयी घटनाएं घट रही हैं, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में चिंता का माहौल बना हुआ है। तीसरी कक्षा की छात्राएं अचानक बेहोश होकर गिरने की घटनाओं का शिकार हो रही हैं। कभी कक्षा में, तो कभी प्रार्थना के बाद मासूम छात्राएं बेहोश हो जाती हैं और कुछ समय बाद वे सामान्य भी हो जाती हैं। लेकिन यह घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं।