CG Accident News: बारात से लौट रही एसयूवी ट्रक से टकराई, दो जवान समेत 5 की मौत, इलाके में शोक का माहौल

वापसी में स्कार्पियो सुकली गांव से नेशनल हाईवे-49 पार कर रही थी। इसी दौरान हाईवे पर तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी। भीषण सड़क हादसे में स्कॉर्पियो के अंदर ही दबने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पुलिस पहुंची और बाकी घायलों को अस्पताल ले जाया जा गया। अस्पताल जाते समय रास्ते में एक युवक की भी मौत हो गई। बाकी 3 घायलों का प्राथमिक उपचार के बाद तत्काल सिम्स बिलासपुर रेफर किया गया।