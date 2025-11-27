Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

CG Accident News: बारात से लौट रही एसयूवी ट्रक से टकराई, दो जवान समेत 5 की मौत, इलाके में शोक का माहौल

CG Accident News: जांजगीर-चांपा जिला मुख्यालय से लगे गांव सुकली के पास नेशनल हाईवे में मंगलवार को रात 1 बजे भीषण सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया।

2 min read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Shradha Jaiswal

Nov 27, 2025

CG Accident News: बारात से लौट रही एसयूवी ट्रक से टकराई, दो जवान समेत 5 की मौत, इलाके में शोक का माहौल(photo-patrika)

CG Accident News: बारात से लौट रही एसयूवी ट्रक से टकराई, दो जवान समेत 5 की मौत, इलाके में शोक का माहौल(photo-patrika)

CG Accident News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिला मुख्यालय से लगे गांव सुकली के पास नेशनल हाईवे में मंगलवार को रात 1 बजे भीषण सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। बारात से लौट रही स्कॉपियो व खाली ट्रक की टक्कर में 2 आर्मी जवान सहित 5 लोगों की मौत हो गई। जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपुर सिम्स रेफर किया गया। घटना जांजगीर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है। फरार ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। नवागढ़ निवासी जयराम देवांगन की बारात बलौदा ब्लॉक के गांव पंतोरा गई थी।

CG Accident News: 3 गंभीर रूप से घायल सिम्स बिलासपुर रेफर

वापसी में स्कार्पियो सुकली गांव से नेशनल हाईवे-49 पार कर रही थी। इसी दौरान हाईवे पर तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी। भीषण सड़क हादसे में स्कॉर्पियो के अंदर ही दबने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पुलिस पहुंची और बाकी घायलों को अस्पताल ले जाया जा गया। अस्पताल जाते समय रास्ते में एक युवक की भी मौत हो गई। बाकी 3 घायलों का प्राथमिक उपचार के बाद तत्काल सिम्स बिलासपुर रेफर किया गया।

एसपी जांजगीर-चांपा विजय पांडेय ने कहा की पेंड्री चौक सुकली के पास स्कॉर्पियो व ट्रक की टक्कर से 5 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटनाकारित ट्रक को जब्त किया गया है। चालक मौके से फरार हो गया। मृतक के परिजनों को जिला प्रशासन की ओर से मुआवजा दिया जाएगा।

विश्वनाथ देवांगन (43), राजेंद्र कश्यप (27), पोमेश्वर जलतारे (33), भूपेंद्र साहू (40), कमलनयन साहू (22)

ये हैं घायल

दीपक केवट, सतनरायण साहू, संतोष साहू। मृतकों में 2 सेना के जवान भी शामिल हैं, जिनमें राजेंद्र कश्यप श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) और पोमेश्वर जलतारे सिक्किम में पदस्थ थे। दो जवानों की सेना के प्रोटोकाल के तहत अंतिम संस्कार किया गया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा की जांजगीर-चांपा जिले के सुकली गांव के निकट भीषण सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दु:खद और व्यथित करने वाला है। हादसे में घायल लोगों को के समुचित उपचार के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

27 Nov 2025 09:29 am

Published on:

27 Nov 2025 09:28 am

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / CG Accident News: बारात से लौट रही एसयूवी ट्रक से टकराई, दो जवान समेत 5 की मौत, इलाके में शोक का माहौल

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Accident: जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा घर.. अंतिम यात्रा में रो पड़ा पूरा गांव

CG Accident: जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा घर.. अंतिम यात्रा में रो पड़ा पूरा गांव
जांजगीर चंपा

विदेशी शराब से भरा वाहन अनियंत्रित होकर पलटा, 30 से 35 पेटी बोतल फूटी, फिर… जानें कैसे हुआ हादसा?

विदेशी शराब से भरा वाहन अनियंत्रित होकर पलटा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जांजगीर चंपा

PM आवास की दूसरी किस्त दिलाने 10 हजार की मांग, रोजगार सहायक पर ग्रामीण ने लगाया गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला

ग्रामीण ने कलेक्टर व सीईओ को सौंपा ज्ञापन (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जांजगीर चंपा

CG Accident: जांजगीर हादसे में 2 सैनिकों की मौत, एक जवान की आठ दिन पहले हुई थी शादी

CG Accident: जांजगीर हादसे में 2 सैनिकों की मौत, एक जवान की आठ दिन पहले हुई थी शादी
जांजगीर चंपा

CG Accident: छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा, स्कार्पियो और ट्रक मे जबरदस्त टक्कर, 5 लोगों की दर्दनाक मौत

CG Accident: छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा, स्कार्पियो और ट्रक मे जबरदस्त टक्कर, 5 लोगों की दर्दनाक मौत
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.