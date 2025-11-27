CG Accident News: बारात से लौट रही एसयूवी ट्रक से टकराई, दो जवान समेत 5 की मौत, इलाके में शोक का माहौल(photo-patrika)
CG Accident News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिला मुख्यालय से लगे गांव सुकली के पास नेशनल हाईवे में मंगलवार को रात 1 बजे भीषण सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। बारात से लौट रही स्कॉपियो व खाली ट्रक की टक्कर में 2 आर्मी जवान सहित 5 लोगों की मौत हो गई। जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपुर सिम्स रेफर किया गया। घटना जांजगीर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है। फरार ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। नवागढ़ निवासी जयराम देवांगन की बारात बलौदा ब्लॉक के गांव पंतोरा गई थी।
वापसी में स्कार्पियो सुकली गांव से नेशनल हाईवे-49 पार कर रही थी। इसी दौरान हाईवे पर तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी। भीषण सड़क हादसे में स्कॉर्पियो के अंदर ही दबने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पुलिस पहुंची और बाकी घायलों को अस्पताल ले जाया जा गया। अस्पताल जाते समय रास्ते में एक युवक की भी मौत हो गई। बाकी 3 घायलों का प्राथमिक उपचार के बाद तत्काल सिम्स बिलासपुर रेफर किया गया।
एसपी जांजगीर-चांपा विजय पांडेय ने कहा की पेंड्री चौक सुकली के पास स्कॉर्पियो व ट्रक की टक्कर से 5 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटनाकारित ट्रक को जब्त किया गया है। चालक मौके से फरार हो गया। मृतक के परिजनों को जिला प्रशासन की ओर से मुआवजा दिया जाएगा।
विश्वनाथ देवांगन (43), राजेंद्र कश्यप (27), पोमेश्वर जलतारे (33), भूपेंद्र साहू (40), कमलनयन साहू (22)
दीपक केवट, सतनरायण साहू, संतोष साहू। मृतकों में 2 सेना के जवान भी शामिल हैं, जिनमें राजेंद्र कश्यप श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) और पोमेश्वर जलतारे सिक्किम में पदस्थ थे। दो जवानों की सेना के प्रोटोकाल के तहत अंतिम संस्कार किया गया।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा की जांजगीर-चांपा जिले के सुकली गांव के निकट भीषण सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दु:खद और व्यथित करने वाला है। हादसे में घायल लोगों को के समुचित उपचार के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
