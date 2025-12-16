पोस्ट ऑफिस में रकम जमा करने के नाम पर 2 करोड़ की ठगी, थाने पहुंचे खाताधारक… जानें पूरा मामला

बताया जा रहा है कि इस मामले में बड़े-बड़े व्यवसायी भी शिकार हुए हैं। बताया जा रहा है कि एक साइकिल व्यवसायी व हाथकरघा व्यवसायी 10 से 20 लाख रुपए तक पोस्ट आफिस के विभिन्न स्कीम में इनवेस्ट कर चुके हैं। विडंबना यह है कि इतनी बड़ी रकम जमा करने के बाद भी खाते का फीडबैक नहीं ले रहे थे। यानी इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ लोग काली कमाई भी इस खाते में इन्वेस्ट कर रहे थे। यही वजह है कि उन्हें फ्रॉड से वे फीडबैक नहीं लिया।