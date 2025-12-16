16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

जांजगीर चंपा

पोस्ट ऑफिस में रकम जमा करने के नाम पर 2 करोड़ की ठगी, थाने पहुंचे खाताधारक… जानें पूरा मामला

Fraud News: पोस्ट ऑफिस में खाता खोलने और नियमित रूप से पैसा जमा कराने का झांसा देकर सैकड़ों लोगों से ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

2 min read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

Dec 16, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

Fraud News: पोस्ट ऑफिस में खाता खोलने और नियमित रूप से पैसा जमा कराने का झांसा देकर सैकड़ों लोगों से ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चांपा नगर सहित आसपास के क्षेत्रों में दीपक देवांगन नामक युवक ने पोस्ट ऑफिस रकम में जमा करने के नाम पर महिलाओं, व्यापारियों, लेबर और मजदूर वर्ग के लोगों से करोड़ो रुपए की वसूली की और अब फरार हो गया है।

युवक की फरारी की सूचना मिली तो ठगी के शिकार सभी वर्ग के लोग सोमवार को चांपा थाना पहुंचे और आपबीती कहानी थाना प्रभारी से बयां की। पहले तो थाना प्रभारियों ने सभी को आड़े हाथों लिया और कहा कि जानकार होकर भी ऐसे लोगों के पास लाखों रुपए जमा करते गए। जबकि पुलिस आए दिन जागरूकता अभियान चला रही है। इसके बाद भी आप लोग ऐसे ठगों के शिकार हो रहे हो। फिलहाल पुलिस ने ठगी करने वाले आरोपी की तलाश में जुट गई है।

जानकारी के अनुसार आरोपी युवक भोजपुर चांपा का निवासी है, जो पिछले चार से पांच वर्षों से रोजाना दुकानों, ठेलेद, गुमटी और घर-घर जाकर लोगों से पैसा कलेक्ट करता था। लोगों को भरोसा दिलाया जाता था कि उनकी रकम पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में सुरक्षित जमा की जा रही है और भविष्य में उन्हें एकमुश्त बड़ी राशि मिलेगी। लोग उसके झांसे में आते गए और उसे रकम देते गए। वहीं आरोपी युवक लोगों को लाखों रुपए लेकर दबाते गया।

जब हल्ला हुआ तो पोस्ट ऑफिस पहुंचे पीडि़त

घटना की जानकारी मिलते ही आरोपी के घर और चांपा पोस्ट ऑफिस परिसर में सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए। वहीं बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष अपनी शिकायत लेकर चांपा थाना भी पहुंचे। ठगी का शिकार हुए लोग अपनी मेहनत की कमाई वापस मिलने की मांग कर रहे हैं।

रुपए लेता रहा पर पासबुक भी नहीं दी

पीडि़तों का आरोप है कि आरोपी ने अधिकांश खाताधारकों को पासबुक तक नहीं दी और सभी पासबुक अपने पास रखते गया। उसके घर से करीब 500 से अधिक पासबुक मिलने की जानकारी सामने आई है। जिनमें कई खातों में केवल खाता खुलने के समय या एक-दो माह तक ही राशि जमा दिख रही है। जबकि उसके बाद की रकम आज दिनांक तक पोस्ट ऑफिस में जमा ही नहीं की गई।

घटना से लोगों में आक्रोश

इस घटना से क्षेत्र में भारी आक्रोश व्याप्त है। खासकर गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों ने रोजाना की बचत भविष्य के लिए जमा की थी, लेकिन अब उनके सपनों पर पानी फिर गया है। पुलिस ने शिकायतें दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। लोग अब पुलिस से गुहार लगाते हुए न्याय की मांग की है।

जानकार लोग भी बुरी तरह से फंसे

बताया जा रहा है कि इस मामले में बड़े-बड़े व्यवसायी भी शिकार हुए हैं। बताया जा रहा है कि एक साइकिल व्यवसायी व हाथकरघा व्यवसायी 10 से 20 लाख रुपए तक पोस्ट आफिस के विभिन्न स्कीम में इनवेस्ट कर चुके हैं। विडंबना यह है कि इतनी बड़ी रकम जमा करने के बाद भी खाते का फीडबैक नहीं ले रहे थे। यानी इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ लोग काली कमाई भी इस खाते में इन्वेस्ट कर रहे थे। यही वजह है कि उन्हें फ्रॉड से वे फीडबैक नहीं लिया।

पोस्ट ऑफिस में विभिन्न योजनाओं के तहत खाते में रकम जमा करने वाला युवक ने फ्रॉड की है। शहर के कुछ लोग थाने में शिकायत करने पहुंचे थे। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी। - जेपी गुप्ता, टीआई, चांपा

