जांजगीर चंपा

Breaking News: जांजगीर-चांपा में दर्दनाक हादसा: हसदेव नदी में डूबने से 3 दोस्तों की मौत, मृतकों में ASI का बेटा शामिल

Breaking News: जांजगीर-चांपा जिले से एक बेहद दुखद घटना की खबर सामने आई है। जिले की हसदेव नदी में डूबने से तीन छात्रों की मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

Dec 11, 2025

हसदेव नदी में डूबने से 3 दोस्तों की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)

हसदेव नदी में डूबने से 3 दोस्तों की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Breaking News: जांजगीर-चांपा जिले से एक बेहद दुखद घटना की खबर सामने आई है। जिले की हसदेव नदी में डूबने से तीन छात्रों की मौत हो गई। यह हादसा स्कूल की छुट्टी के दिन सुबह लगभग 10 बजे हुआ, जब तीनों दोस्त साइकिल से हनुमानधारा क्षेत्र में नहाने गए थे और घर वापस नहीं लौटे।

मृतकों में नेल्सन लकड़ा (15 वर्ष) शामिल थे, जो सक्ती जिले में पदस्थ ASI नजारियूस एक्का के बेटे थे। वहीं, युवराज राठौर (14 वर्ष) के पिता दिनेश राठौर प्लांट में कर्मचारी हैं, जबकि रुद्र सिंह राज (11 वर्ष) के पिता जयचंद राज किराना दुकान चलाते हैं। तीनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों के अनुसार, स्कूल की छुट्टी होने के कारण तीनों दोस्त सुबह लगभग 10 बजे साइकिल से हनुमान धारा नहाने आए थे। दोपहर बीत गई, लेकिन जब बच्चे शाम तक घर नहीं लौटे तो परिवारजन चिंतित हो गए और उनकी खोज शुरू की।

नदी के किनारे बच्चों के कपड़े, साइकिल, मोबाइल और चप्पल मिले

परिवार ने मोबाइल लोकेशन की मदद से पुलिस ने जांच शुरू की और हनुमानधारा के पास नदी के किनारे बच्चों के कपड़े, साइकिल, मोबाइल और चप्पल मिले। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में DDRF टीम ने भी हिस्सा लिया, जबकि बिलासपुर से SDRF टीम को भी बुलाया गया। शाम के समय अंधेरा बढ़ने के कारण अभियान को अस्थायी रूप से रोका गया। अगले दिन सुबह फिर से तलाशी शुरू की गई और 26 घंटे की निरंतर खोज के बाद गुरुवार सुबह तीनों बच्चों के शव नदी से बरामद कर लिए गए।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

हादसे के बाद परिजनों में गहरा शोक है और वे इस घटना से बेहद व्यथित हैं। स्थानीय प्रशासन ने परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इस घटना ने पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ा दी है और लोगों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता भी बढ़ा दी है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Breaking News: जांजगीर-चांपा में दर्दनाक हादसा: हसदेव नदी में डूबने से 3 दोस्तों की मौत, मृतकों में ASI का बेटा शामिल

