Breaking News: जांजगीर-चांपा में दर्दनाक हादसा: हसदेव नदी में डूबने से 3 दोस्तों की मौत, मृतकों में ASI का बेटा शामिल

परिवार ने मोबाइल लोकेशन की मदद से पुलिस ने जांच शुरू की और हनुमानधारा के पास नदी के किनारे बच्चों के कपड़े, साइकिल, मोबाइल और चप्पल मिले। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में DDRF टीम ने भी हिस्सा लिया, जबकि बिलासपुर से SDRF टीम को भी बुलाया गया। शाम के समय अंधेरा बढ़ने के कारण अभियान को अस्थायी रूप से रोका गया। अगले दिन सुबह फिर से तलाशी शुरू की गई और 26 घंटे की निरंतर खोज के बाद गुरुवार सुबह तीनों बच्चों के शव नदी से बरामद कर लिए गए।