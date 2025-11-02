Patrika LogoSwitch to English

मंदिर दर्शन के बाद नहाने गए जीजा-साला शिवनाथ नदी में डूबे, गोताखोरों को नहीं मिला सुराग, मचा कोहराम

Big Incident: मंदिर दर्शन को निकले दो युवकों की खुशी कुछ ही घंटों में मातम में बदल गई। बिल्हा के रहने वाले संतोष कुमार (35 वर्ष) और उसका साला अनुज कुमार शनिवार दोपहर उड़गन मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे।

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Nov 02, 2025

डूबे, फोटो पत्रिका

डूबे, फोटो पत्रिका

Big Incident: मंदिर दर्शन को निकले दो युवकों की खुशी कुछ ही घंटों में मातम में बदल गई। बिल्हा के रहने वाले संतोष कुमार (35 वर्ष) और उसका साला अनुज कुमार शनिवार दोपहर उड़गन मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे। दर्शन के बाद दोनों ने पास बह रही शिवनाथ नदी के डेम पर नहाने का मन बनाया, पर यह नहाना उनके जीवन की आखिरी डुबकी साबित हुई।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, संतोष सबसे पहले पानी में उतरा, लेकिन तेज बहाव में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गहराई में खिंचने लगा। यह देखकर उसका साला अनुज उसे बचाने के लिए कूद पड़ा, पर वह भी उसी बहाव में बह गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घटना की सूचना बिल्हा पुलिस को दी। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से घंटों तलाश की, लेकिन शाम तक दोनों का कोई पता नहीं चल सका।

मृतकों के घरों में कोहराम मच गया

डीएसपी बिल्हा डीआर टंडन ने बताया कि हादसे की सूचना भाटापारा पुलिस और उड़गन से आगे के थाना क्षेत्रों को भी भेजी गई है, क्योंकि बहाव बहुत तेज होने से आशंका है कि शव आगे तक बह गए हों। देर रात तक रेस्क्यू टीम नदी किनारे सर्च ऑपरेशन में जुटी रही। इधर मृतकों के घरों में कोहराम मच गया है। दोनों की अचानक मौत की खबर से इलाके में शोक की लहर फैल गई है। बहरहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर तलाश शुरू कर दी है।

Published on:

02 Nov 2025 01:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / मंदिर दर्शन के बाद नहाने गए जीजा-साला शिवनाथ नदी में डूबे, गोताखोरों को नहीं मिला सुराग, मचा कोहराम

