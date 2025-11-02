मंदिर दर्शन के बाद नहाने गए जीजा-साला शिवनाथ नदी में डूबे, गोताखोरों को नहीं मिला सुराग, मचा कोहराम

डीएसपी बिल्हा डीआर टंडन ने बताया कि हादसे की सूचना भाटापारा पुलिस और उड़गन से आगे के थाना क्षेत्रों को भी भेजी गई है, क्योंकि बहाव बहुत तेज होने से आशंका है कि शव आगे तक बह गए हों। देर रात तक रेस्क्यू टीम नदी किनारे सर्च ऑपरेशन में जुटी रही। इधर मृतकों के घरों में कोहराम मच गया है। दोनों की अचानक मौत की खबर से इलाके में शोक की लहर फैल गई है। बहरहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर तलाश शुरू कर दी है।