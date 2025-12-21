21 दिसंबर 2025,

रविवार

बिलासपुर

Ayushman Card: हो जाइये तैयार! इस दिन से आयुष्मान कार्ड के लिए लगेगा शिविर, यहां के लोगों को मिलेगा लाभ

Ayushman Card: रहंगी के पंचायत भवन में शिविर आयोजित थी। बड़ी संख्या में लोग विभिन्न कामों को लेकर पहुंचे थे। ग्राम में करीब साढ़े 9 सौ लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने थे। इसके लिए विशेष शिविर लगाकर सबका कार्ड बनाने को कहा।

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Dec 21, 2025

आयुष्मान कार्ड (photo-patrika)

आयुष्मान कार्ड (photo-patrika)

Ayushman Card: बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल और जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने सुशासन सप्ताह के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे समाधान शिविरों का जायजा लिया। उन्होंने बिल्हा ब्लॉक के दो ग्राम रहंगी और मुढ़ीपार का दौरा कर शिविर में मिल रहे समस्याओं और इनके निराकरण की फील्ड स्तर पर समीक्षा की। शिविर में पहुंचे ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं और इनके निराकरण के निर्देश दिए।

रहंगी में 900 लोगों के नहीं बने आयुष्मान

रहंगी के पंचायत भवन में शिविर आयोजित थी। बड़ी संख्या में लोग विभिन्न कामों को लेकर पहुंचे थे। ग्राम में करीब साढ़े 9 सौ लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने थे। इसके लिए विशेष शिविर लगाकर सबका कार्ड बनाने को कहा। इस बीच बताया गया कि ग्राम में दो बच्चियां कुपोषित हैं। उन्हें पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती कराकर स्वस्थ करने के निर्देश कार्यकर्ता को दिए। कलेक्टर ने शिविर में मौजूद किसानों से पूछा कि धान बेचने में कोई दिक्कत तो नहीं है। किसानों ने कहा कि सुगमता से बिक्री हो रही है। उन्होंने सरपंच से चर्चा कर गांव के विकास कार्य और सामान्य हालचाल की जानकारी ली।

कलेक्टर इसके बाद आगे ग्राम मुढ़ीपार पहुंचे। उन्होंने यहां प्रमुख रूप से पीएम आवास का मुआयना किया। ग्रामीण इलाकों में इस तरह के सुशासन शिविर 25 दिसंबर तक आयोजित होंगे। इस दौरे में सहायक कलेक्टर अरविन्थ कुमारन और जनपद सीईओ कुमार लहरें भी साथ थे।

खबर शेयर करें:

