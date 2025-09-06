गरीब को लगा सपना साकार… लेकिन निकली ठगी! पीएम आवास के नाम पर 3.40 लाख की जालसाजी, ऐसे खुला राज

CG Fraud News: गरीब को लगा कि उसका सपना अब पूरा होने वाला है। सिर पर पक्की छत का अरमान अब हकीकत बनने वाला है। लेकिन हकीकत सामने आई तो पैरों तले जमीन खिसक गई। पीएम आवास योजना के नाम पर ठगों ने वसूले पूरे 3 लाख 40 हज़ार, हाथ में थमा दी नकली रसीद और जाली चाबी। जब परिवार रहने पहुंचा तो गार्ड ने साफ कह दिया कि इस नाम पर कोई मकान आवंटित ही नहीं हुआ। तभी खुला करोड़ों की ठगी का राज।
प्रधानमंत्री अटल आवास योजना के नाम पर गरीब महिलाओं से लाखों रुपए ठगने वाली एक महिला आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गई। नगर निगम से जुड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करते हुए सरकंडा पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।
शिकायतकर्ता सौरभ तिवारी (कार्यालय लिपिक, नगर निगम) ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आवेदिकाएं उमा साहू और संतोषी विश्वकर्मा ने कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजकिशोर नगर सरकंडा निवासी सपना सराफ (52 वर्ष) ने अटल आवास दिलाने के नाम पर दोनों से 1.70 लाख-1.70 लाख, कुल 3.40 लाख रुपए वसूले।
सिर्फ पैसे ही नहीं लिए, बल्कि सपना सराफ ने फर्जी रसीद बुक छपवाकर रसीद काटी और आवास की नकली चाबी भी सौंपी। लेकिन जब महिलाएं मकान में रहने पहुंचीं तो गार्ड ने साफ कह दिया कि उनके नाम पर कोई मकान आवंटित ही नहीं है। यह सुनकर दोनों महिलाएं अवाक रह गई और ठगी का अहसास हो गया।
उक्त शिकायत पर अपराध दर्ज कर सरकंडा पुलिस मामले की जांच में जुटी। जांच में मामला सही पाया गया, जिस पर पुलिस की टीम ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में सपना सराफ ने जुर्म कबूल किया। पुलिस ने फर्जी रसीद बुक जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।