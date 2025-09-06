गरीब को लगा सपना साकार… लेकिन निकली ठगी! पीएम आवास के नाम पर 3.40 लाख की जालसाजी, ऐसे खुला राज

CG Fraud News: गरीब को लगा कि उसका सपना अब पूरा होने वाला है। सिर पर पक्की छत का अरमान अब हकीकत बनने वाला है। लेकिन हकीकत सामने आई तो पैरों तले जमीन खिसक गई। पीएम आवास योजना के नाम पर ठगों ने वसूले पूरे 3 लाख 40 हज़ार, हाथ में थमा दी नकली रसीद और जाली चाबी। जब परिवार रहने पहुंचा तो गार्ड ने साफ कह दिया कि इस नाम पर कोई मकान आवंटित ही नहीं हुआ। तभी खुला करोड़ों की ठगी का राज।