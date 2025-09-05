दोगुना मुनाफे का झांसा देकर 16 लोगों से 68 लाख की ठगी, शातिर ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

Fraud News: बिलासपुर में वेस्टिज कंपनी के नाम पर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। पीड़ितों ने थाना सिविल लाइन में शिकायत की है। उन्होंने बताया कि सिंधी कॉलोनी कस्तूरबा नगर निवासी हीरा भागवानी सिंधी ने निवेश पर दोगुना राशि लौटाने का झांसा देकर 68 लाख रुपये की ठगी कर ली है।
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि आरोपी ने कंपनी में पैसा लगाने पर मोटा मुनाफा और दोगुनी राशि लौटाने का आश्वासन दिया था। इस झांसे में आकर कई लोगों ने लाखों रुपए का निवेश किया। पीड़ितों की सूची में किरन साहू, मेवा यादव, शहजादा, संतोष साहू, बसंती साहू, पिंकी साहू, उषा साहू, पूनम, डॉली साहू समेत 16 से अधिक लोग शामिल हैं।
पीड़ितों का कहना है कि आरोपी ने रकम लेने के बाद न तो वादे के अनुसार राशि लौटाई और न ही कोई जवाब दिया। अब सभी पीड़ितों ने थाना सिविल लाइन प्रभारी से आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर रकम वसूलकर उन्हें लौटाने की मांग की है। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।