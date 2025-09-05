दोगुना मुनाफे का झांसा देकर 16 लोगों से 68 लाख की ठगी, शातिर ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

पीड़ितों का कहना है कि आरोपी ने रकम लेने के बाद न तो वादे के अनुसार राशि लौटाई और न ही कोई जवाब दिया। अब सभी पीड़ितों ने थाना सिविल लाइन प्रभारी से आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर रकम वसूलकर उन्हें लौटाने की मांग की है। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।