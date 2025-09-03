CG News: पैसा डबल करने का दिया झांसा, धोखाधड़ी कर फरार हुआ डायरेक्टर गिरफ्तार

CG News: रकम दुगना करने के लिए निवेश कराने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ बेमेतरा व बेरला खेल में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस के अनुसार प्रार्थी योगेन्द्र साहू पिता बालाराम साहू ने बेरला थाना में पीएसीएल कंपनी के संचालक सुखदेव सिंह, गुरमीत सिंह, त्रिलोचन सिंह, निर्मल सिंह भंगु, सुब्रत भट्टाचार्य, सिकन्दर सिंह ढिल्लन ने अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर रकम दुगुना करने एवं कंपनी में फायदा होगा कहकर झांसे में डालकर कंपनी में पैसा जमा करवाकर धोखाधड़ी कर कंपनी बंद कर फरार हो गए।
विवेचना के दौरान प्रकरण में पूर्व में आरोपी डायरेक्ट सुखदेव सिंह, त्रिलोचन सिंह, निर्मल सिंह भंगु, गुरमीत सिंह, सुब्रत भट्टाचार्य, सिकन्दर सिंह ढिल्लन को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। वहीं प्रकरण में फरार आरोपी नरेन्दर सिंह मेहता पिता स्व. प्रताप सिंह मेहता 68 साल निवासी गोविंद वेली, मकान नं. 421 थाना सिटी थाना रूपनगर जिला रूपनगर पंजाब को गिरफ्तार कर जे.एम.एफ.सी. न्यायालय रूपनगर पंजाब में पेश कर ट्रॉजिस्ट रिमाण्ड लेकर बेमेतरा थाना लाया गया जिसे 2 सितबर को बेरला थाना के अपराध में फॉर्मल गिरफ्तारी किया गया है। प्रकरण के अन्य डायरेक्टरों व आरोपियों की पता तलाश जारी है।
कार्यवाही में थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा निरीक्षक मयंक मिश्रा, थाना बेरला प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कांत सिंह, गठित टीम उप निरीक्षक राकेश साहू, ओंकार प्रसाद साहू, सहायक उप निरीक्षक संतोष ध्रुर्वे, दिनेश चंद शर्मा, प्रधान आरक्षक दिनेश मंडावी, शिवराज सिंह, आरक्षक मोती लाल जायसवाल, संतोष धीवर सहित अन्य पुलिस स्टाफ शामिल थे।