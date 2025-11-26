Patrika LogoSwitch to English

जांजगीर चंपा

PM आवास की दूसरी किस्त दिलाने 10 हजार की मांग, रोजगार सहायक पर ग्रामीण ने लगाया गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला

Crime News: केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ग्रामीण ने दूसरी किस्त दिलाने के नाम पर रोजगार सहायक द्वारा 10 हजार रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है।

2 min read
जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

Nov 26, 2025

ग्रामीण ने कलेक्टर व सीईओ को सौंपा ज्ञापन (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Crime News: केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ग्रामीण ने दूसरी किस्त दिलाने के नाम पर रोजगार सहायक द्वारा 10 हजार रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। साथ ही पैसा नहीं देने पर राशि पर रोक लगा दी गई। ग्रामीण ने कलेक्टर व सीईओ को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है।

देश के महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्ट्राचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्राम पंचायतों में पदस्थ रोजगार सहायक व आवास मित्रों द्वारा गांव के गरीब हितग्राहियों से लगातार पैसे की मांग की जा रही हैं और कार्रवाई नहीं होने पर हौसले बुलंद हैं। ऐसा ही मामला जिला मुख्यालय जांजगीर के समीपस्थ ग्राम पेंड्री में सामने आया है। जहां भाठापारा वार्ड 6 निवासी गेंदराम कश्यप पिता स्व. संमतराम कश्यप ने कलेक्टर से गुहार लगाते बताया कि प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति के बाद सितंबर 2024 मे प्रथम किस्त प्राप्त हुआ था।

इसमें गेंदराम आवास बनाना प्रारंभ किया, दूसरी किस्त की राशि की मांग के लिए ग्राम पंचायत पेण्ड्री में पदस्थ रोजगार सहायक ललित कश्यप से किया तो उनके द्वारा गृह ग्राम का रौब दिखाते हुए 10 हजार रुपए राशि की मांग की गई। नहीं देने पर दूसरी किस्त की राशि जनपद कार्यालय से रोक लगा दी गई। जिसका आज पर्यंत तक भुगतान नहीं किया गया है। उनके द्वारा जमीन बेचकर आवास को पूर्ण कराया गया है एवं गांव के अन्य हितग्राहियों से भी पैसे लेकर उनके आवास पूर्ण कराया जा रहा है।

जबकि कई हितग्राहियों का पक्का मकान होने के बावजूद भी फर्जी तरीके से जिओ टैग कर योजना का लाभ दिया गया है एवं गांव के कई हितग्राहियों का मजदूरी राशि में भ्रष्टाचार कर राशि का गबन किया है। ग्रामीण गेंदराम ने कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ व जनपद पंचायत नवागढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से रोजगार सहायक ललित कश्यप के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पीएम आवास का दूसरी एवं तृतीय राशि दिलाने की मांग की है।

मामले की जल्द कराई जाएगी जांच

इस संबंध में डिप्टी कलेक्टर शशि चौधरी का कहना है कि ग्राम पेंड्री के ग्रामीण द्वारा रोजगार सहायक के खिलाफ लिखित शिकायत मिली है। जल्द जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

