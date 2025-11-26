PM आवास की दूसरी किस्त दिलाने 10 हजार की मांग, रोजगार सहायक पर ग्रामीण ने लगाया गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला

देश के महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्ट्राचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्राम पंचायतों में पदस्थ रोजगार सहायक व आवास मित्रों द्वारा गांव के गरीब हितग्राहियों से लगातार पैसे की मांग की जा रही हैं और कार्रवाई नहीं होने पर हौसले बुलंद हैं। ऐसा ही मामला जिला मुख्यालय जांजगीर के समीपस्थ ग्राम पेंड्री में सामने आया है। जहां भाठापारा वार्ड 6 निवासी गेंदराम कश्यप पिता स्व. संमतराम कश्यप ने कलेक्टर से गुहार लगाते बताया कि प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति के बाद सितंबर 2024 मे प्रथम किस्त प्राप्त हुआ था।