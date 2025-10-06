Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Governor in Surguja: राज्यपाल रमेन डेका ने पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को किया सम्मानित, छात्राओं से भी मिले

Governor in Surguja: राज्यपाल ने स्व-सहायता समूह की दीदियों से मिलकर उत्पादों किया अवलोकन, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के बच्चों से मिलकर कड़ी मेहनत और मन लगाकर पढऩे किया प्रेरित

2 min read

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Oct 06, 2025

Governor in Surguja

Governor with PM Awas beneficiaries (Photo- PRO)

अंबिकापुर. राज्यपाल रमेन डेका (Governor in Surguja) द्वारा लखनपुर अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान ग्राम जुड़वानी नवापारा की मीरा प्रजापति एवं पहाड़ी कोरवा हितग्राही ग्राम लब्जी की नमिता को शॉल प्रदान कर सम्मानित कर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं। वहीं 2 हितग्राहियों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड, 2 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान अंतर्गत अतिरिक्त पोषण आहार का वितरण किया गया।

राज्यपाल (Governor in Surguja) इस दौरान स्व-सहायता समूह की दीदियों से मिले। उन्होंने दीदियों द्वारा निर्मित की गई सामग्रियों का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत कुन्नी की गायत्री महिला समूह द्वारा बनाए गए खाद्य सामग्रियों का अवलोकन कर आय की जानकारी ली। इसी प्रकार उन्होंने दीदियों द्वारा बनाए गए सजावटी सामग्रियों, बेकरी उत्पादों, कोसा शॉल, बोरा आदि का अवलोकन कर लागत एवं आय की जानकारी ली तथा आवश्यकताओं के बारे में पूछा।

Governor Ramen Deka in Surguja (Photo- Patrika)

उन्होंने (Governor in Surguja) इसी प्रकार अन्य गतिविधियों का संचालन कर आगे बढऩे प्रेरित किया। इस दौरान लोसंगी की बीसी सखी बालेश्वरी यादव ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2021 से अब तक 11 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन किया है। इस पर राज्यपाल ने उन्हें शुभकामनाएं दीं।

आवश्यकतानुसार ही करें मोबाइल का उपयोग

सरगुजा जिला प्रवास के दौरान राज्यपाल (Governor in Surguja) लखनपुर के रजपुरीकला स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय पहुंचे। उन्होंने यहां बालिकाओं से मिलकर कहा कि कड़ी मेहनत से ही सफलता प्राप्त होती है। इस दौरान जब राज्यपाल ने छात्राओं से पूछा कि भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, तो उन्होंने अपनी-अपनी इच्छा जाहिर की।

राज्यपाल डेका ने कहा कि आप जो सपना देख रहें हैं, उसे साकार करने के लिए मेहनत करना होगा। अपना लक्ष्य निर्धारित कर ईमानदारी के साथ आगे बढ़े, मन लगाकर पढ़ाई करें, सफलता जरूर मिलेगी।

Governor in Surguja: शिक्षकों का करें सम्मान

राज्यपाल ने शिक्षकों को कहा कि शिक्षक बच्चों को राह दिखाते हैं, इसलिए शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को समझें, बच्चों के प्रति अच्छा व्यवहार रखें। उन्होंने (Governor in Surguja) बच्चों को शिक्षक के साथ अच्छा व्यवहार करने, उनका आदर करने कहा। उन्होंने कहा कि हमें गिरने पर खड़ा होने की ताकत शिक्षक से ही मिलेगी।

Governor with Kasturba awasiya girls student (Photo- PRO)

इसी प्रकार उन्होंने बच्चों से कहा कि अपने माता-पिता का सम्मान करें, आवश्यकतानुसार ही मोबाइल का उपयोग करें। राज्यपाल ने इस दौरान विद्यालय को 5 कम्प्यूटर सिस्टम प्रदान करने की घोषणा की।

ये भी पढ़ें

Crime on CG-UP border: आरटीओ चेक पोस्ट में घुसकर कर्मचारियों की पिटाई, नाबालिग समेत 4 आरोपी गिरफ्तार
बलरामपुर
Crime on CG-UP border

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Oct 2025 08:30 pm

Published on:

06 Oct 2025 08:29 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Governor in Surguja: राज्यपाल रमेन डेका ने पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को किया सम्मानित, छात्राओं से भी मिले

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Ambikapur Crime: दादागिरी करते हुए बनाई रील और इंस्टाग्राम पर कर दिया अपलोड, पुलिस ले जाने लगी जेल तो रोने लगा, बोला- अब नहीं करूंगा

Ambikapur crime
अंबिकापुर

Prisoner’s escaped: हत्या की सजा काट रहा कैदी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से पुलिसकर्मी को चकमा देकर फरार, कहा था- टॉयलेट जा रहा हूं

Prisoner's escaped
अंबिकापुर

चोरी की घटनाओं का ग्राफ बढ़ा, एक साथ 14 घरों के टूटे ताले… लैपटॉप, टीवी, नगदी समेत कई सामान लेकर हुए फरार

चोरी का मामला- फोटो सोर्स-Ai
अंबिकापुर

Japanese encephalitis: सरगुजा में मिले जापानी इंसेफेलाइटिस के मरीज, दिमाग पर करता है अटैक, अलर्ट जारी, जानें लक्षण और बचाव के उपाय

Japanese encephalitis
अंबिकापुर

Brother murder: सिर पर डंडे से प्रहार ताबड़तोड़ कर बड़े भाई की हत्या, पिता के सामने दिया वारदात को अंजाम

Brother murder
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.